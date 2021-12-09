https://ria.ru/20211209/dolgoletie-1762861198.html

Любителей поголодать лишили всякой надежды

Мясников развеял популярный миф о долголетии - РИА Новости, 09.12.2021

Любителей поголодать лишили всякой надежды

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил в эфире телеканала "Россия 1" голодание как способ достижения долголетия. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T04:17

2021-12-09T04:17

2021-12-09T04:17

общество

здоровье - общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников оценил в эфире телеканала "Россия 1" голодание как способ достижения долголетия.Как заявил врач, голодание противоестественно самой природе любого живого существа."Ведь мы же дышим, у нас перистальтика, у нас работает печень, нас согревает. Семьдесят пять процентов всей энергии мы тратим лежа, сидя, вот мы стоим – и в это время она тратится. Организм снижает расход этой энергии", - отметил он.По его словам, использование голода для сохранения молодости и красоты является вмешательством в такие механизмы, которые обычный человек не понимает. "Есть лечебное голодание в институте питания, есть как инструмент лечебное голодание, это куда сложнее, чем любая хирургическая операция", - указал телеведущий.Кроме того, голодание может быть фактором риска обострения хронических заболеваний."Вы, когда выход идет из этого, такой приносите дисбаланс своих гормонов, что ваше счастье, что вы этого не понимаете. Может это кому-то помочь? Наверное, кому-то может, но это русская рулетка", - заключил телеведущий.Ранее Мясников рассказал, что употребление морской рыбы способно "реально продлевать жизнь". Польза морской рыбы связана с большим количеством содержащихся в ней полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, пояснил он.

https://ria.ru/20211121/starenie-1760031690.html

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общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)