Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211209/dnr-1763027336.html
Количество погибших в Донбассе намного больше статистики, заявили в ДНР
Количество погибших в Донбассе намного больше статистики, заявили в ДНР - РИА Новости, 09.12.2021
Количество погибших в Донбассе намного больше статистики, заявили в ДНР
Количество погибших в ходе конфликта в Донбассе жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики гораздо больше официальной статистики, заявила в ходе... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T20:46
2021-12-09T20:46
в мире
луганск
донецкая народная республика
луганская народная республика
дарья морозова
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755586895_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_234c96711b463df56edcbe78dfcea1ba.jpg
ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. Количество погибших в ходе конфликта в Донбассе жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики гораздо больше официальной статистики, заявила в ходе проходившего в Луганске "Народного Форума" уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова.Ранее представители Донецка и Луганска заявляли о том, что свыше восьми тысяч человек пострадали в ДНР и свыше трех в ЛНР в результате конфликта в Донбассе. Число погибших в ДНР с 2014 года, по официальным данным, более пяти тысяч человек."За весь период конфликта на сегодняшний день погибшими на территории Донецкой народной республики являются 5035 человек, в том числе 91 ребенок, к сожалению. И, по моему мнению, эти цифры составляют намного больше в количественном размере, потому что, к сожалению, не все сразу удавалось фиксировать…", - пояснила Морозова.Омбудсмен подчеркнула, что за годы конфликта Киев "грубым образом" нарушил все группы прав и свобод человека в Донбассе, "включая и самые элементарные базовые: право и свободу на жизнь, пользование родным языком" и прочие.
https://ria.ru/20211209/donbass-1763006573.html
луганск
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755586895_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6c28bea6f2f3223acf25aaeebea4ef50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганск, донецкая народная республика, луганская народная республика, дарья морозова, ситуация в днр и лнр
20:46 09.12.2021
 
Количество погибших в Донбассе намного больше статистики, заявили в ДНР

Омбудсмен ДНР Морозова: количество погибших в Донбассе намного больше статистики

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. Количество погибших в ходе конфликта в Донбассе жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики гораздо больше официальной статистики, заявила в ходе проходившего в Луганске "Народного Форума" уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
Ранее представители Донецка и Луганска заявляли о том, что свыше восьми тысяч человек пострадали в ДНР и свыше трех в ЛНР в результате конфликта в Донбассе. Число погибших в ДНР с 2014 года, по официальным данным, более пяти тысяч человек.
"За весь период конфликта на сегодняшний день погибшими на территории Донецкой народной республики являются 5035 человек, в том числе 91 ребенок, к сожалению. И, по моему мнению, эти цифры составляют намного больше в количественном размере, потому что, к сожалению, не все сразу удавалось фиксировать…", - пояснила Морозова.
Омбудсмен подчеркнула, что за годы конфликта Киев "грубым образом" нарушил все группы прав и свобод человека в Донбассе, "включая и самые элементарные базовые: право и свободу на жизнь, пользование родным языком" и прочие.
Наблюдатель ОБСЕ следит за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
18:33
ВСУ обстреляли юг Донбасса во время визита замглавы ОБСЕ, заявили в ДНР
 
В миреЛуганскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДарья МорозоваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39Суд США приговорил россиянина к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
01:07В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации
01:02Зеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисе
00:58Путин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в Ленобласти
00:53Глава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не было
00:45Байден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с Путиным
00:42Псаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил Байден
00:35Зеленский рассказал Байдену о видении Киевом выполнения минских соглашений
00:31США поддерживают идею о встрече с Путиным, заявили в офисе Зеленского
00:25Путин призвал исключить манипуляции льготами детей-сирот
Лента новостейМолния
Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"Суд США приговорил россиянина к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВСВ Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокацииЗеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисеПутин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в ЛенобластиГлава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не былоБайден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с ПутинымПсаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил БайденЗеленский рассказал Байдену о видении Киевом выполнения минских соглашенийСША поддерживают идею о встрече с Путиным, заявили в офисе ЗеленскогоПутин призвал исключить манипуляции льготами детей-сирот