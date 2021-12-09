https://ria.ru/20211209/dnr-1763027336.html
Количество погибших в Донбассе намного больше статистики, заявили в ДНР
Количество погибших в Донбассе намного больше статистики, заявили в ДНР - РИА Новости, 09.12.2021
Количество погибших в Донбассе намного больше статистики, заявили в ДНР
Количество погибших в ходе конфликта в Донбассе жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики гораздо больше официальной статистики, заявила в ходе... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T20:46
2021-12-09T20:46
2021-12-09T20:46
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луганск
донецкая народная республика
луганская народная республика
дарья морозова
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. Количество погибших в ходе конфликта в Донбассе жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики гораздо больше официальной статистики, заявила в ходе проходившего в Луганске "Народного Форума" уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова.Ранее представители Донецка и Луганска заявляли о том, что свыше восьми тысяч человек пострадали в ДНР и свыше трех в ЛНР в результате конфликта в Донбассе. Число погибших в ДНР с 2014 года, по официальным данным, более пяти тысяч человек."За весь период конфликта на сегодняшний день погибшими на территории Донецкой народной республики являются 5035 человек, в том числе 91 ребенок, к сожалению. И, по моему мнению, эти цифры составляют намного больше в количественном размере, потому что, к сожалению, не все сразу удавалось фиксировать…", - пояснила Морозова.Омбудсмен подчеркнула, что за годы конфликта Киев "грубым образом" нарушил все группы прав и свобод человека в Донбассе, "включая и самые элементарные базовые: право и свободу на жизнь, пользование родным языком" и прочие.
https://ria.ru/20211209/donbass-1763006573.html
луганск
донецкая народная республика
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в мире, луганск, донецкая народная республика, луганская народная республика, дарья морозова, ситуация в днр и лнр
Количество погибших в Донбассе намного больше статистики, заявили в ДНР
Омбудсмен ДНР Морозова: количество погибших в Донбассе намного больше статистики