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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20211209/detsady-1762984050.html
В Рязанской области пообещали решить проблему мест в детсадах
В Рязанской области пообещали решить проблему мест в детсадах - РИА Новости, 09.12.2021
В Рязанской области пообещали решить проблему мест в детсадах
Рязанская область должна до конца 2023 года полностью решить проблему с местами в дошкольные образовательные учреждения для детей до 3 лет, сказал в четверг... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:12
2021-12-09T17:37
рязанская область
общество
рязанская область
николай любимов
россия
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РЯЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Рязанская область должна до конца 2023 года полностью решить проблему с местами в дошкольные образовательные учреждения для детей до 3 лет, сказал в четверг губернатор Николай Любимов на открытии яслей в селе Поляны.Детский сад был возведен в рамках национального проекта "Демография". Строительство объекта находилось на контроле у председателя комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ Андрея Макарова. На строительство и оснащение яслей направлено свыше 74 миллионов рублей. В саду организованы три группы, каждая из которых рассчитана на 20 человек. Оборудованы медицинский и пищевой блоки, есть музыкальный зал, сенсорная комната, кабинет психолога и ряд других помещений, благоустроена прилегающая территория. По данным облправительства, с открытием яслей удалось достичь стопроцентной доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет в селе Поляны.Глава региона передал в ясли современный музыкальный центр для творческих занятий и праздничных мероприятий. Любимов отметил, что работа по обеспечению детей местами в дошкольные образовательные учреждения в Рязанской области идет хорошими темпами. Во многом, по его словам, это стало возможным благодаря решениям президента РФ и национальному проекту "Демография". В рамках нацпроекта только в текущем году создается 940 мест в детсадах области, а за последние три года, с 2019 по 2021 включительно, в регионе будет построено 28 объектов для детей ясельного возраста.Он отметил, что на сегодняшний день в регионе уже решен вопрос с обеспечением местами в детсадах воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. Параллельно со строительством детских садов в Рязанской области ведется работа по увеличению количества мест в школах.
https://ria.ru/20211201/ryazan-1761696775.html
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общество, рязанская область, николай любимов, россия
17:12 09.12.2021 (обновлено: 17:37 09.12.2021)
 
В Рязанской области пообещали решить проблему мест в детсадах

Губернатор Любимов: проблему мест в детсадах в Рязанской области нужно решить за два года

© Фото : Пресс-служба правительства Рязанской областиВ Рязанской области пообещали решить проблему мест в детсадах
В Рязанской области пообещали решить проблему мест в детсадах - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : Пресс-служба правительства Рязанской области
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РЯЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Рязанская область должна до конца 2023 года полностью решить проблему с местами в дошкольные образовательные учреждения для детей до 3 лет, сказал в четверг губернатор Николай Любимов на открытии яслей в селе Поляны.
Детский сад был возведен в рамках национального проекта "Демография". Строительство объекта находилось на контроле у председателя комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ Андрея Макарова. На строительство и оснащение яслей направлено свыше 74 миллионов рублей. В саду организованы три группы, каждая из которых рассчитана на 20 человек. Оборудованы медицинский и пищевой блоки, есть музыкальный зал, сенсорная комната, кабинет психолога и ряд других помещений, благоустроена прилегающая территория. По данным облправительства, с открытием яслей удалось достичь стопроцентной доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет в селе Поляны.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 17:58Рязанская область
В Рязанской области открылся ДК, построенный в рамках нацпроекта "Культура"
Глава региона передал в ясли современный музыкальный центр для творческих занятий и праздничных мероприятий. Любимов отметил, что работа по обеспечению детей местами в дошкольные образовательные учреждения в Рязанской области идет хорошими темпами. Во многом, по его словам, это стало возможным благодаря решениям президента РФ и национальному проекту "Демография". В рамках нацпроекта только в текущем году создается 940 мест в детсадах области, а за последние три года, с 2019 по 2021 включительно, в регионе будет построено 28 объектов для детей ясельного возраста.
"Такого никогда еще не было, это рекордное количество. Нацпроект в Рязанской области выполняется и будет выполняться в дальнейшем. До конца 2023 года мы должны полностью решить проблему с местами в дошкольные образовательные учреждения для детей до 3 лет", – сказал Николай Любимов.
Он отметил, что на сегодняшний день в регионе уже решен вопрос с обеспечением местами в детсадах воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. Параллельно со строительством детских садов в Рязанской области ведется работа по увеличению количества мест в школах.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время выступления на торжественном мероприятии ко дню работника скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
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Рязанская областьОбществоРязанская областьНиколай ЛюбимовРоссия
 
 
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