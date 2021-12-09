https://ria.ru/20211209/derevni-1762904984.html

Стало известно, в каких деревнях отдыхали россияне в этом году

Стало известно, в каких деревнях отдыхали россияне в этом году - РИА Новости, 09.12.2021

Стало известно, в каких деревнях отдыхали россияне в этом году

Эксперты узнали, в каких деревнях и селах отдыхали россияне в 2021 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:23

2021-12-09T15:23

2021-12-09T15:23

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отдых

республика карелия

краснодарский край

республика крым

республика алтай

абхазия

новости - туризм

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Эксперты узнали, в каких деревнях и селах отдыхали россияне в 2021 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Чаще всего наши соотечественники бронировали жилье в селе Морское в Крыму. В топ-3 также вошли станица Должанская в Краснодарском крае и поселок Цандрыпш в Абхазии. Цены в этих местах были одними из самых низких: от 734 до 890 рублей в сутки за человека.Кроме того россияне часто выбирали для отдыха Чемал на Алтае, Зеленую Поляну в Башкирии, Сямозеро в Карелии, Дивеево в Нижегородской области, Пено в Тверской, Велегож в Тульской и Некрасовское в Ярославской.Согласно статистике, туристы останавливались в отелях и гостиницах, в среднем, на срок от двух до восьми ночей.

https://ria.ru/20211209/omikron-1762889896.html

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