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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211209/derevni-1762904984.html
Стало известно, в каких деревнях отдыхали россияне в этом году
Стало известно, в каких деревнях отдыхали россияне в этом году - РИА Новости, 09.12.2021
Стало известно, в каких деревнях отдыхали россияне в этом году
Эксперты узнали, в каких деревнях и селах отдыхали россияне в 2021 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:23
2021-12-09T15:23
туризм
отдых
республика карелия
краснодарский край
республика крым
республика алтай
абхазия
новости - туризм
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Эксперты узнали, в каких деревнях и селах отдыхали россияне в 2021 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Чаще всего наши соотечественники бронировали жилье в селе Морское в Крыму. В топ-3 также вошли станица Должанская в Краснодарском крае и поселок Цандрыпш в Абхазии. Цены в этих местах были одними из самых низких: от 734 до 890 рублей в сутки за человека.Кроме того россияне часто выбирали для отдыха Чемал на Алтае, Зеленую Поляну в Башкирии, Сямозеро в Карелии, Дивеево в Нижегородской области, Пено в Тверской, Велегож в Тульской и Некрасовское в Ярославской.Согласно статистике, туристы останавливались в отелях и гостиницах, в среднем, на срок от двух до восьми ночей.
https://ria.ru/20211209/omikron-1762889896.html
республика карелия
краснодарский край
республика крым
республика алтай
абхазия
республика башкортостан
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отдых, республика карелия, краснодарский край, республика крым, республика алтай, абхазия, новости - туризм, туристы, республика башкортостан, сямозеро, цены, туризм, куда поехать
15:23 09.12.2021
 
Стало известно, в каких деревнях отдыхали россияне в этом году

Эксперты составили рейтинг самых популярных деревень и сел для отдыха

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДом в деревне Бёхово Заокского района Тульской области
Дом в деревне Бёхово Заокского района Тульской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Эксперты узнали, в каких деревнях и селах отдыхали россияне в 2021 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
Чаще всего наши соотечественники бронировали жилье в селе Морское в Крыму. В топ-3 также вошли станица Должанская в Краснодарском крае и поселок Цандрыпш в Абхазии. Цены в этих местах были одними из самых низких: от 734 до 890 рублей в сутки за человека.
Кроме того россияне часто выбирали для отдыха Чемал на Алтае, Зеленую Поляну в Башкирии, Сямозеро в Карелии, Дивеево в Нижегородской области, Пено в Тверской, Велегож в Тульской и Некрасовское в Ярославской.

Согласно статистике, туристы останавливались в отелях и гостиницах, в среднем, на срок от двух до восьми ночей.
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ТуризмОтдыхРеспублика КарелияКраснодарский крайРеспублика КрымРеспублика АлтайАбхазияНовости - ТуризмтуристыРеспублика БашкортостанСямозероЦеныТуризмкуда поехать
 
 
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