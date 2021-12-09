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Семейная пара устроила дебош на борту рейса Бишкек — Новосибирск

Семейная пара устроила дебош на борту рейса Бишкек — Новосибирск - РИА Новости, 09.12.2021

Семейная пара устроила дебош на борту рейса Бишкек — Новосибирск

В новосибирским аэропорту Толмачево задержали супружескую пару, устроившую дебош в самолете, прилетевшем из Бишкека, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T05:36

2021-12-09T05:36

2021-12-09T11:08

происшествия

новосибирск

толмачево (аэропорт)

ирина волк

россия

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НОВОСИБИРСК, 9 дек — РИА Новости. В новосибирским аэропорту Толмачево задержали супружескую пару, устроившую дебош в самолете, прилетевшем из Бишкека, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.По ее словам, отдел полиции получил от представителя авиакомпании сообщение о том, что на борту нужна помощь правоохранителей.Задержанные оказались жителями Новосибирска. На них составили несколько административных протоколов, сейчас сотрудники Следственного комитета решают вопрос о возбуждении уголовного дела против ударившей полицейского пассажирки.

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новосибирск

россия

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происшествия, новосибирск, толмачево (аэропорт), ирина волк, россия