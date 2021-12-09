05:36 09.12.2021 (обновлено: 11:08 09.12.2021)
Семейная пара устроила дебош на борту рейса Бишкек — Новосибирск
В аэропорту Толмачево семейная пара устроила дебош в прибывшем из Бишкека самолете
© Фото : МВД РоссииЗадержание дебоширов в аэропорту Томачево
© Фото : МВД России
НОВОСИБИРСК, 9 дек — РИА Новости. В новосибирским аэропорту Толмачево задержали супружескую пару, устроившую дебош в самолете, прилетевшем из Бишкека, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, отдел полиции получил от представителя авиакомпании сообщение о том, что на борту нужна помощь правоохранителей.
"Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские задержали мужчину и его супругу, которые во время перелета бизнес-классом употребляли спиртные напитки и мешали пассажирам. При этом правонарушитель выражался нецензурной бранью и на требования экипажа прекратить противоправные действия не реагировал. Во время задержания мужчины его жена ударила кулаком по спине сотрудника патрульно-постовой службы полиции", — рассказала Волк.
Задержанные оказались жителями Новосибирска. На них составили несколько административных протоколов, сейчас сотрудники Следственного комитета решают вопрос о возбуждении уголовного дела против ударившей полицейского пассажирки.