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Семейная пара устроила дебош на борту рейса Бишкек — Новосибирск
Семейная пара устроила дебош на борту рейса Бишкек — Новосибирск - РИА Новости, 09.12.2021
Семейная пара устроила дебош на борту рейса Бишкек — Новосибирск
В новосибирским аэропорту Толмачево задержали супружескую пару, устроившую дебош в самолете, прилетевшем из Бишкека, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T05:36
2021-12-09T11:08
происшествия
новосибирск
толмачево (аэропорт)
ирина волк
россия
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НОВОСИБИРСК, 9 дек — РИА Новости. В новосибирским аэропорту Толмачево задержали супружескую пару, устроившую дебош в самолете, прилетевшем из Бишкека, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.По ее словам, отдел полиции получил от представителя авиакомпании сообщение о том, что на борту нужна помощь правоохранителей.Задержанные оказались жителями Новосибирска. На них составили несколько административных протоколов, сейчас сотрудники Следственного комитета решают вопрос о возбуждении уголовного дела против ударившей полицейского пассажирки.
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происшествия, новосибирск, толмачево (аэропорт), ирина волк, россия
05:36 09.12.2021 (обновлено: 11:08 09.12.2021)
 
Семейная пара устроила дебош на борту рейса Бишкек — Новосибирск

В аэропорту Толмачево семейная пара устроила дебош в прибывшем из Бишкека самолете

© Фото : МВД РоссииЗадержание дебоширов в аэропорту Томачево
Задержание дебоширов в аэропорту Томачево - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : МВД России
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НОВОСИБИРСК, 9 дек — РИА Новости. В новосибирским аэропорту Толмачево задержали супружескую пару, устроившую дебош в самолете, прилетевшем из Бишкека, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, отдел полиции получил от представителя авиакомпании сообщение о том, что на борту нужна помощь правоохранителей.

"Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские задержали мужчину и его супругу, которые во время перелета бизнес-классом употребляли спиртные напитки и мешали пассажирам. При этом правонарушитель выражался нецензурной бранью и на требования экипажа прекратить противоправные действия не реагировал. Во время задержания мужчины его жена ударила кулаком по спине сотрудника патрульно-постовой службы полиции", — рассказала Волк.

Задержанные оказались жителями Новосибирска. На них составили несколько административных протоколов, сейчас сотрудники Следственного комитета решают вопрос о возбуждении уголовного дела против ударившей полицейского пассажирки.
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ПроисшествияНовосибирскТолмачево (аэропорт)Ирина ВолкРоссия
 
 
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