https://ria.ru/20211209/dannye-1762944164.html
РКН проверит сообщения об утечке данных клиентов наркоклиники Verimed
РКН проверит сообщения об утечке данных клиентов наркоклиники Verimed - РИА Новости, 09.12.2021
РКН проверит сообщения об утечке данных клиентов наркоклиники Verimed
Роскомнадзор направил в ООО "Веримед-М" запрос с требованием предоставить информацию о возможной утечке персональных данных клиентов наркологической клиники,... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:46
2021-12-09T14:46
2021-12-09T14:47
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Роскомнадзор направил в ООО "Веримед-М" запрос с требованием предоставить информацию о возможной утечке персональных данных клиентов наркологической клиники, сообщили в пресс-службе ведомства.В четверг газета "Коммерсант" сообщила, что персональные данные из базы клиники Verimed, лечащей от алкоголизма, наркомании и других зависимостей, могли быть скомпрометированы, так как в сети появилось объявление об утечке 250 тысяч записей. Эксперты предполагают, что записи могут дублироваться - их количество не равно числу пациентов."Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов наркологической клиники Verimed. Соответствующий запрос направлен в ООО "Веримед-М" с требованием предоставить детальную информацию об инциденте", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что пострадавшие от компрометации персональных данных граждане имеют право требовать от виновного лица соразмерной компенсации как в досудебном, так и в судебном порядке.
https://ria.ru/20211123/kommertsiya-1760427944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
14:46 09.12.2021 (обновлено: 14:47 09.12.2021)
РКН проверит сообщения об утечке данных клиентов наркоклиники Verimed
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов наркологической клиники Verimed