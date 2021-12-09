https://ria.ru/20211209/dannye-1762944164.html

РКН проверит сообщения об утечке данных клиентов наркоклиники Verimed

РКН проверит сообщения об утечке данных клиентов наркоклиники Verimed - РИА Новости, 09.12.2021

РКН проверит сообщения об утечке данных клиентов наркоклиники Verimed

Роскомнадзор направил в ООО "Веримед-М" запрос с требованием предоставить информацию о возможной утечке персональных данных клиентов наркологической клиники,... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:46

2021-12-09T14:46

2021-12-09T14:47

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Роскомнадзор направил в ООО "Веримед-М" запрос с требованием предоставить информацию о возможной утечке персональных данных клиентов наркологической клиники, сообщили в пресс-службе ведомства.В четверг газета "Коммерсант" сообщила, что персональные данные из базы клиники Verimed, лечащей от алкоголизма, наркомании и других зависимостей, могли быть скомпрометированы, так как в сети появилось объявление об утечке 250 тысяч записей. Эксперты предполагают, что записи могут дублироваться - их количество не равно числу пациентов."Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов наркологической клиники Verimed. Соответствующий запрос направлен в ООО "Веримед-М" с требованием предоставить детальную информацию об инциденте", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что пострадавшие от компрометации персональных данных граждане имеют право требовать от виновного лица соразмерной компенсации как в досудебном, так и в судебном порядке.

https://ria.ru/20211123/kommertsiya-1760427944.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)