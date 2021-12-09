https://ria.ru/20211209/daniya-1762760683.html
Одиноким датчанам помогут найти компанию на Рождество
Одиноким датчанам помогут найти компанию на Рождество - РИА Новости, 09.12.2021
Одиноким датчанам помогут найти компанию на Рождество
В Дании запустили сайт, с помощью которого одинокие жители, которым не с кем отметить Рождество, могут пригласить незнакомого гостя на празднование, сообщает... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T00:47
2021-12-09T00:47
2021-12-09T00:47
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дания
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Дании запустили сайт, с помощью которого одинокие жители, которым не с кем отметить Рождество, могут пригласить незнакомого гостя на празднование, сообщает "Европульс".Автор инициативы — Красный крест. По мнению представителей организации, у датчан есть много причин позвать незнакомцев в дом: они могут захотеть пообщаться с новыми людьми или приобщить к местным традициям представителей других культур.Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно зайти на страницу: julevenner.dk и пройти регистрацию. Сайт доступен для всех желающих: гостем в датском доме могут стать как граждане страны, так и мигранты или студенты.Уточняется, что эту инициативу повторят и в канун Нового года.
https://ria.ru/20211208/rumyniya-1762571843.html
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католическое рождество, европа, дания, красный крест, новый год, новости - туризм, туризм, одиночество, праздники
Одиноким датчанам помогут найти компанию на Рождество
В Дании создали сайт, который поможет одиноким жителям найти компанию на Рождество