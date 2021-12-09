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Николаев высказался об иске против него об ущемлении прав непривитых

Николаев высказался об иске против него об ущемлении прав непривитых - РИА Новости, 09.12.2021

Николаев высказался об иске против него об ущемлении прав непривитых

Глава Чувашии Олег Николаев в интервью РИА Новости заявил, что готов встретиться с людьми, подавшими на него коллективный административный иск об ущемлении прав РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T10:44

2021-12-09T10:44

2021-12-09T12:14

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ЧЕБОКСАРЫ, 9 дек — РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев в интервью РИА Новости заявил, что готов встретиться с людьми, подавшими на него коллективный административный иск об ущемлении прав невакцинированных от коронавируса, однако они не высказывали такого желания.Ранее сообщалось, что 12 человек обратились в Верховный суд Чувашии, чтобы оспорить указ главы региона, вводящий ограничения на посещение общепита для тех, у кого нет сертификата о прививке от COVID-19. В качестве ответчика указан глава Чувашии Олег Николаев. В удовлетворении иска им отказали."Я нормально это воспринял (подачу иска – Прим. ред.). Это люди, которые традиционно пытаются взять какую-то тему и на этой теме попиариться, если можно так сказать, привлечь к себе внимание. Это их право, они имеют право определенным образом выразить свое мнение и, соответственно, подать такой иск. Но я думаю, что не совсем здорово таким образом поступать, потому что они ради того, чтобы привлечь к себе внимание, вводят в заблуждение большое количество людей, причем не являясь специалистами в этой области", — сказал Николаев.Он подчеркнул, что "встретиться всегда готов с кем угодно", однако истцы не просились к нему на встречу. "Встречаться надо для того, чтобы предметно обсудить какую-то тему и найти решение. А у этих людей нет такого желания. Но при этом я всегда открыт, всегда обсуждаю любую тему, если она важна для людей", — отметил Николаев.С 1 июля в Чувашии начали создавать свободные от коронавируса зоны на объектах общепита, вход в которые допускается при наличии у всех работников и посетителей этих объектов сертификата профилактической прививки от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста.Читайте полный текст интервью Олега Николаева >>

чувашская республика (чувашия)

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