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https://ria.ru/20211209/borrel-1762984596.html
Боррель пообещал использовать все инструменты для поддержки Украины
Боррель пообещал использовать все инструменты для поддержки Украины - РИА Новости, 09.12.2021
Боррель пообещал использовать все инструменты для поддержки Украины
ЕС готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил глава дипломатии ЕС... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:14
2021-12-09T17:14
в мире
украина
германия
евросоюз
жозеп боррель
россия
анналена бербок
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БРЮССЕЛЬ, 9 дек – РИА Новости. ЕС готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции в Брюсселе с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок."Мы обсудили наращивание российской военной мощи на границе Украины. Я хочу подтвердить в очередной раз наше непоколебимое намерение поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы готовы использовать все инструменты, которые мы имеем в нашем распоряжении, рассматриванием пути укрепления устойчивости Украины",- сообщил Боррель.Ситуация вокруг Украины будет обсуждаться на предстоящем 13 декабря заседании глав МИД Евросоюза в Брюсселе.Россия в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20211209/militarizatsiya-1762959868.html
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в мире, украина, германия, евросоюз, жозеп боррель, россия, анналена бербок
17:14 09.12.2021
 
Боррель пообещал использовать все инструменты для поддержки Украины

Глава димломатии ЕС Боррель пообещал использовать все инструменты для поддержки Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БРЮССЕЛЬ, 9 дек – РИА Новости. ЕС готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции в Брюсселе с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
"Мы обсудили наращивание российской военной мощи на границе Украины. Я хочу подтвердить в очередной раз наше непоколебимое намерение поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы готовы использовать все инструменты, которые мы имеем в нашем распоряжении, рассматриванием пути укрепления устойчивости Украины",- сообщил Боррель.
Ситуация вокруг Украины будет обсуждаться на предстоящем 13 декабря заседании глав МИД Евросоюза в Брюсселе.
Россия в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 15:47
В МИД заявили, что Евросоюз подключился к милитаризации Украины
 
В миреУкраинаГерманияЕвросоюзЖозеп БоррельРоссияАнналена Бербок
 
 
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