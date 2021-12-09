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Генпрокурор прокомментировал борьбу с коррупцией в надзорных органах
Генпрокурор прокомментировал борьбу с коррупцией в надзорных органах - РИА Новости, 09.12.2021
Генпрокурор прокомментировал борьбу с коррупцией в надзорных органах
Генеральный прокурор России Игорь Краснов, комментируя коррупцию в надзорных органах, заявил, что за полгода в РФ уволено 19 прокуроров, 18 попали в уголовные... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T07:44
2021-12-09T07:44
2021-12-09T11:08
происшествия
игорь краснов
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов, комментируя коррупцию в надзорных органах, заявил, что за полгода в РФ уволено 19 прокуроров, 18 попали в уголовные дела."Чистка собственных рядов проводится особенно жестко и бескомпромиссно, поскольку на кону стоит авторитет прокуратуры. Более того, мы ведем эту работу открыто и гласно, понимая, что любое замалчивание внутренних проблем снижает к нам доверие граждан. Все обращения о признаках коррупционного поведения, включая сообщения СМИ, тщательно разбираются в рамках служебных проверок, а при наличии признаков преступления инициируется возбуждение уголовных дел. Всякое давление на оперативно-розыскные службы и следственные органы с целью "отмазать" своего работника полностью исключено", - сказал Краснов в интервью РИА Новости."За прошедшие полгода к уголовной ответственности привлечено 18 прокуроров, 19 уволено в связи с нарушением присяги, еще 48 наказаны за совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника. Моя личная позиция при выявлении так называемых "решал" в прокурорских рядах до предела проста: мало никому не покажется", - заявил генпрокурор.Читайте полный текст интервью Игоря Краснова >>
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происшествия, игорь краснов
07:44 09.12.2021 (обновлено: 11:08 09.12.2021)
Генпрокурор прокомментировал борьбу с коррупцией в надзорных органах
Генпрокурор Краснов прокомментировал борьбу с коррупцией в надзорных органах