Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211209/bayden-1763040792.html
Переговоры Байдена и Зеленского длились полтора часа
Переговоры Байдена и Зеленского длились полтора часа - РИА Новости, 09.12.2021
Переговоры Байдена и Зеленского длились полтора часа
Переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена завершились, они длились примерно полтора часа, американский лидер рассказал украинскому РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T23:01
2021-12-09T23:09
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
андрей ермак
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762946637_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_71d91899cdafd1d59ea6116f09427d73.jpg
КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена завершились, они длились примерно полтора часа, американский лидер рассказал украинскому коллеге о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак."Это уже стало хорошей традицией, что разговоры президентов США и Украины проходили в очень открытой, прямой атмосфере. Разговор длился практически полтора часа. Президенты начали с самого главного, президент Байден рассказал президенту Зеленскому о его саммите с президентом России Путиным. Также они говорили и о других вопросах", - заявил Ермак в эфире телепрограммы "Право на власть" на канале "1+1".
https://ria.ru/20211208/zelenskiy-1762787470.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762946637_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_4d810bad82c099528a3d72fc3a217530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, андрей ермак, россия
23:01 09.12.2021 (обновлено: 23:09 09.12.2021)
 
Переговоры Байдена и Зеленского длились полтора часа

Переговоры Байдена и Зеленского завершились, они длились полтора часа

© AP Photo / Charlie RiedelПрезидент США Джо Байден в Канзасе
Президент США Джо Байден в Канзасе - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Charlie Riedel
Читать ria.ru в
КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена завершились, они длились примерно полтора часа, американский лидер рассказал украинскому коллеге о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
"Это уже стало хорошей традицией, что разговоры президентов США и Украины проходили в очень открытой, прямой атмосфере. Разговор длился практически полтора часа. Президенты начали с самого главного, президент Байден рассказал президенту Зеленскому о его саммите с президентом России Путиным. Также они говорили и о других вопросах", - заявил Ермак в эфире телепрограммы "Право на власть" на канале "1+1".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
Вчера, 16:31
Зеленский оценил переговоры Байдена и Путина
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39Суд США приговорил россиянина к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
01:07В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации
01:02Зеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисе
00:58Путин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в Ленобласти
00:53Глава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не было
00:45Байден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с Путиным
00:42Псаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил Байден
00:35Зеленский рассказал Байдену о видении Киевом выполнения минских соглашений
00:31США поддерживают идею о встрече с Путиным, заявили в офисе Зеленского
00:25Путин призвал исключить манипуляции льготами детей-сирот
Лента новостейМолния
Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"Суд США приговорил россиянина к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВСВ Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокацииЗеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисеПутин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в ЛенобластиГлава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не былоБайден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с ПутинымПсаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил БайденЗеленский рассказал Байдену о видении Киевом выполнения минских соглашенийСША поддерживают идею о встрече с Путиным, заявили в офисе ЗеленскогоПутин призвал исключить манипуляции льготами детей-сирот