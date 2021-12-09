https://ria.ru/20211209/bayden-1763040792.html
Переговоры Байдена и Зеленского длились полтора часа
Переговоры Байдена и Зеленского длились полтора часа - РИА Новости, 09.12.2021
Переговоры Байдена и Зеленского длились полтора часа
Переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена завершились, они длились примерно полтора часа, американский лидер рассказал украинскому РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T23:01
2021-12-09T23:01
2021-12-09T23:09
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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена завершились, они длились примерно полтора часа, американский лидер рассказал украинскому коллеге о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак."Это уже стало хорошей традицией, что разговоры президентов США и Украины проходили в очень открытой, прямой атмосфере. Разговор длился практически полтора часа. Президенты начали с самого главного, президент Байден рассказал президенту Зеленскому о его саммите с президентом России Путиным. Также они говорили и о других вопросах", - заявил Ермак в эфире телепрограммы "Право на власть" на канале "1+1".
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, андрей ермак, россия
23:01 09.12.2021 (обновлено: 23:09 09.12.2021)
Переговоры Байдена и Зеленского длились полтора часа
Переговоры Байдена и Зеленского завершились, они длились полтора часа