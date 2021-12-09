https://ria.ru/20211209/bayden-1763011234.html

Байден объяснил, почему инфляция будет снижаться

Байден объяснил, почему инфляция будет снижаться - РИА Новости, 09.12.2021

Байден объяснил, почему инфляция будет снижаться

Президент США Джо Байден заявил, что ожидает замедления инфляции в ближайшие недели из-за падения цен на энергию. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T18:57

2021-12-09T18:57

2021-12-09T18:57

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ожидает замедления инфляции в ближайшие недели из-за падения цен на энергию.В октябре инфляция в США составила рекордные за более чем 30 лет 6,2% в годовом выражении, в пятницу ожидаются оценки инфляции в ноябре."Завтра мы получим доклад о потребительских ценах. Эксперты говорят, что они вновь будут повышенными, частично причиной будут цены на энергию и подержанные автомобили. К счастью, за те недели, что прошли с момента сбора данных в завтрашнем докладе, цены на энергию упали", - говорится в письменном заявлении Байдена.Он заявил, что на текущей неделе цены на природный газ были на 25% ниже, чем в среднем по ноябрю и что цены на бензин в ряде штатов США начали снижаться."Информация, которую распространят завтра по энергетике в ноябре, не соответствует сегодняшней реальности, а также и не отражает ожидаемого сокращения цен в предстоящие недели и месяцы, например, на автомобильном рынке", - заявил Байден."Мы должны сосредоточиться на конкретных мерах, которые мы можем предпринять, чтобы бороться с повышенными ценами", - уточнил президент США.Он также отметил резкий спад числа заявок по безработице из-за восстановления экономики после пандемии.

https://ria.ru/20210524/dollar-1732949775.html

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в мире, сша, джо байден