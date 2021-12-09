https://ria.ru/20211209/bayden-1762940898.html

Байден снова потерялся и не смог назвать имя главы города

"Где я?" В Сети высмеяли Байдена, которого "вел за руку слепой" - РИА Новости, 09.12.2021

Байден снова потерялся и не смог назвать имя главы города

Пользователи Twitter высмеяли президента США Джо Байдена после его поездки в Канзас-Сити в штате Миссури. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:33

2021-12-09T14:33

2021-12-09T15:19

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миссури

канзас-сити (миссури)

джо байден

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли президента США Джо Байдена после его поездки в Канзас-Сити в штате Миссури.Во время посещения штаб-квартиры службы муниципального транспорта, Байден завел в помещение слепого участника мероприятия. Видео телевизионной сети C-SPAN опубликовала в соцсети местная журналистка Андреа Кэтрин."Кажется, слепой человек ведет Байдена. Боже мой", — подписала она ролик."Слепой ведет слепого", — пошутил другой пользователь.Пользователи также обратили внимание на вопрос Байдена "Где я?" перед началом встречи.Помимо этого, Байден в очередной раз не смог произнести имя чиновника, в данном случае мэра Канзас-Сити Куинтона Лукаса."Пожалуйста, дайте бедному человеку отдохнуть", — написал один из пользователей под видео от RNC Research."Трудно говорить без суфлера. Хотя в его случае даже с суфлером возникают проблемы", — добавил другой комментатор.Глава США периодически попадает в курьезные ситуации. Так, в марте он трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Кроме того, президент неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях коллег.

https://ria.ru/20211123/bayden-1760409773.html

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миссури

канзас-сити (миссури)

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