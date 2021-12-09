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Байден снова потерялся и не смог назвать имя главы города
"Где я?" В Сети высмеяли Байдена, которого "вел за руку слепой" - РИА Новости, 09.12.2021
Байден снова потерялся и не смог назвать имя главы города
Пользователи Twitter высмеяли президента США Джо Байдена после его поездки в Канзас-Сити в штате Миссури. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:33
2021-12-09T14:33
2021-12-09T15:19
в мире
сша
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канзас-сити (миссури)
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли президента США Джо Байдена после его поездки в Канзас-Сити в штате Миссури.Во время посещения штаб-квартиры службы муниципального транспорта, Байден завел в помещение слепого участника мероприятия. Видео телевизионной сети C-SPAN опубликовала в соцсети местная журналистка Андреа Кэтрин."Кажется, слепой человек ведет Байдена. Боже мой", — подписала она ролик."Слепой ведет слепого", — пошутил другой пользователь.Пользователи также обратили внимание на вопрос Байдена "Где я?" перед началом встречи.Помимо этого, Байден в очередной раз не смог произнести имя чиновника, в данном случае мэра Канзас-Сити Куинтона Лукаса."Пожалуйста, дайте бедному человеку отдохнуть", — написал один из пользователей под видео от RNC Research."Трудно говорить без суфлера. Хотя в его случае даже с суфлером возникают проблемы", — добавил другой комментатор.Глава США периодически попадает в курьезные ситуации. Так, в марте он трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Кроме того, президент неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях коллег.
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в мире, сша, миссури, канзас-сити (миссури), джо байден
14:33 09.12.2021 (обновлено: 15:19 09.12.2021)
"Где я?" В Сети высмеяли Байдена, которого "вел за руку слепой"
Пользователи Twitter высмеяли Байдена, шедшего под руку со слепым
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Пользователи Twitter высмеяли президента США Джо Байдена
после его поездки в Канзас-Сити в штате Миссури.
Во время посещения штаб-квартиры службы муниципального транспорта, Байден завел в помещение слепого участника мероприятия. Видео телевизионной сети C-SPAN
опубликовала в соцсети местная журналистка Андреа Кэтрин.
"Кажется, слепой человек ведет Байдена. Боже мой", — подписала она ролик.
"Слепой ведет слепого", — пошутил другой пользователь.
Пользователи также обратили внимание на вопрос Байдена "Где я?" перед началом встречи.
Помимо этого, Байден в очередной раз не смог произнести имя чиновника, в данном случае мэра Канзас-Сити Куинтона Лукаса.
"Пожалуйста, дайте бедному человеку отдохнуть", — написал один из пользователей под видео от RNC Research
.
"Трудно говорить без суфлера. Хотя в его случае даже с суфлером возникают проблемы", — добавил другой комментатор.
Глава США периодически попадает в курьезные ситуации. Так, в марте он трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Кроме того, президент неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях коллег.