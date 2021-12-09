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Мишустин назвал Россию лидером по поставкам двигателей для военной авиации

Мишустин назвал Россию лидером по поставкам двигателей для военной авиации - РИА Новости, 09.12.2021

Мишустин назвал Россию лидером по поставкам двигателей для военной авиации

Россия является мировым лидером по объему поставок двигателей для военной авиации, эти позиции необходимо улучшать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:41

2021-12-09T16:41

2021-12-09T16:41

экономика

пермь

михаил мишустин

пермские моторы

объединенная двигателестроительная корпорация

россия

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ПЕРМЬ, 9 дек - РИА Новости. Россия является мировым лидером по объему поставок двигателей для военной авиации, эти позиции необходимо улучшать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Россия сегодня является мировым лидером по объему поставок двигателей для военной авиации. Безусловно, эти позиции нужно не только сохранять, но и развивать", - сказал он на совещании по реализации проектов в области авиационного двигателестроения, которое состоялось во время его рабочей поездки в Пермь в четверг.Мишустин в Перми 9 декабря посетил ОАО "Объединенная двигателестроительная корпорация", в которую входят "ОДК Пермские моторы" и "ОДК Авиадвигатель"."ОДК Авиадвигатель" является головным разработчиком ПД-14 - семейства двигателей пятого поколения для среднемагистральных самолетов типа "МС-21". ПД-14 – один из приоритетов государственной программы "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы". С 2016 года предприятие приступило к созданию семейства двигателей большой тяги на базе газогенератора двигателя ПД-35 для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных пассажирских и тяжелых транспортных самолетов.

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экономика, пермь, михаил мишустин, пермские моторы, объединенная двигателестроительная корпорация, россия