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Мишустин назвал Россию лидером по поставкам двигателей для военной авиации
Мишустин назвал Россию лидером по поставкам двигателей для военной авиации - РИА Новости, 09.12.2021
Мишустин назвал Россию лидером по поставкам двигателей для военной авиации
Россия является мировым лидером по объему поставок двигателей для военной авиации, эти позиции необходимо улучшать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:41
2021-12-09T16:41
2021-12-09T16:41
экономика
пермь
михаил мишустин
пермские моторы
объединенная двигателестроительная корпорация
россия
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ПЕРМЬ, 9 дек - РИА Новости. Россия является мировым лидером по объему поставок двигателей для военной авиации, эти позиции необходимо улучшать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Россия сегодня является мировым лидером по объему поставок двигателей для военной авиации. Безусловно, эти позиции нужно не только сохранять, но и развивать", - сказал он на совещании по реализации проектов в области авиационного двигателестроения, которое состоялось во время его рабочей поездки в Пермь в четверг.Мишустин в Перми 9 декабря посетил ОАО "Объединенная двигателестроительная корпорация", в которую входят "ОДК Пермские моторы" и "ОДК Авиадвигатель"."ОДК Авиадвигатель" является головным разработчиком ПД-14 - семейства двигателей пятого поколения для среднемагистральных самолетов типа "МС-21". ПД-14 – один из приоритетов государственной программы "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы". С 2016 года предприятие приступило к созданию семейства двигателей большой тяги на базе газогенератора двигателя ПД-35 для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных пассажирских и тяжелых транспортных самолетов.
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экономика, пермь, михаил мишустин, пермские моторы, объединенная двигателестроительная корпорация, россия
Мишустин назвал Россию лидером по поставкам двигателей для военной авиации
Премьер Мишустин назвал Россию мировым лидером по поставкам двигателей для военной авиации