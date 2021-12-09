https://ria.ru/20211209/aviabilety-1762870492.html

СМИ: часть пассажиров без QR-кода не смогут вернуть деньги за авиабилеты

СМИ: часть пассажиров без QR-кода не смогут вернуть деньги за авиабилеты - РИА Новости, 09.12.2021

СМИ: часть пассажиров без QR-кода не смогут вернуть деньги за авиабилеты

Часть пассажиров без QR-кода может не получить обратно деньги за авиабилеты, сообщает газета "Ведомости". РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T09:25

2021-12-09T09:25

2021-12-09T13:40

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Часть пассажиров без QR-кода может не получить обратно деньги за авиабилеты, сообщает газета "Ведомости".Авиакомпании предложили исключить из законопроекта о введении цифровых сертификатов на транспорте норму об обязательном возврате стоимости билета, если у человека не окажется кода к моменту вылета.Вернуть деньги смогут те, кто купил билет по более дорогому тарифу, а если он невозвратный, то рассчитывать на получение средств не придется. Соответствующее предложение было высказано на встрече представителей перевозчиков с членами комитета по транспорту Госдумы 7 декабря, пишет издание. Текущая редакция проекта закона предполагает, что при отсутствии QR-кода у пассажира авиакомпания должна отказать ему в посадке на борт и отдать провозную плату обратно в полном объеме в течение 30 дней.Обсуждались также и другие предложения, например, на каком именно этапе предъявлять цифровой документ — при покупке авиабилета или при регистрации на рейс, что делать с транзитными пассажирами, которые прилетают из-за рубежа, сообщает газета со ссылкой на одного из собеседников. Издание уточняет, что профильный комитет принял инициативы авиакомпаний, они представят их после прохождения законопроектом первого чтения (оно запланировано на 16 декабря). Поправку лоббируют в основном из-за опасений, что в бюджете не найдется денег на компенсации авиакомпаниям из-за потенциального снижения пассажиропотока после введения QR-кодов. Месяцем ранее издание сообщало, что замглавы Минтранса Игорь Чалик 9 ноября направлял в Минфин письмо с просьбой компенсировать авиаотрасли 8,09 миллиарда рублей, из которых 7,03 миллиарда — перевозчикам, а 1,06 миллиарда — аэропортам. "Минфин сообщил, что в бюджете денег на это не предусмотрено", — сказал "Ведомостям" представитель одной из авиакомпаний.Правительство внесло в Госдуму два законопроекта, предусматривающих использование QR-кодов на транспорте и в других общественных местах. В случае принятия этих документов цифровые сертификаты потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также путешествий на поездах и самолетах.

https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html

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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия, вакцинация россиян от covid-19