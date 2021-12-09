https://ria.ru/20211209/avia-1762898606.html
В России могут ужесточить санкции за задержку авиарейсов
В России могут ужесточить санкции за задержку авиарейсов - РИА Новости, 09.12.2021
В России могут ужесточить санкции за задержку авиарейсов
В Генпрокуратуре предложили ужесточить наказание для авиакомпаний за задержку регулярных рейсов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:00
2021-12-09T12:00
2021-12-09T13:24
генеральная прокуратура рф
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151953/87/1519538797_0:92:3442:2028_1920x0_80_0_0_37dbcf00841ebf517236a83e19468a4b.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Генпрокуратуре предложили ужесточить наказание для авиакомпаний за задержку регулярных рейсов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства."Генеральной прокуратурой России установлены пробелы нормативно-правового регулирования в сфере защиты прав пассажиров. Соответствующая информация направлена в правительство", — говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.Изменения собираются внести в КоАП. Инициативу прокуратуры поддержал Минтранс. Как пояснили в ГП, сейчас разрабатывается новая редакция кодекса с участием министерства транспорта, предусматривающая "установление ответственности авиаперевозчиков за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте".В надзорном ведомстве указали, что число задержек авиарейсов российскими перевозчиками выросло в 2021 году по сравнению с прошлым годом. Среди причин называются опоздание самолетов, технические неисправности, отсутствие резервных бортов и метеоусловия. В отдельных случаях при задержке воздушных судов перевозчики не соблюдали права пассажиров на гарантированные законодательством услуги: обеспечение напитками и горячим питанием, размещение в гостиницах. По всем нарушениям провели проверки.
https://ria.ru/20211102/reys-1757341479.html
https://ria.ru/20201109/aviaperelety-1583456743.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151953/87/1519538797_711:0:3442:2048_1920x0_80_0_0_c4f4b5b01fc6c24902c0febd5d276f3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, здоровье - общество, россия
12:00 09.12.2021 (обновлено: 13:24 09.12.2021)
В России могут ужесточить санкции за задержку авиарейсов
Санкции за задержку авиарейсов и нарушение прав пассажиров могут ужесточить в России
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
В Генпрокуратуре
предложили ужесточить наказание для авиакомпаний за задержку регулярных рейсов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Генеральной прокуратурой России установлены пробелы нормативно-правового регулирования в сфере защиты прав пассажиров. Соответствующая информация направлена в правительство", — говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.
Изменения собираются внести в КоАП. Инициативу прокуратуры поддержал Минтранс.
Как пояснили в ГП, сейчас разрабатывается новая редакция кодекса с участием министерства транспорта, предусматривающая "установление ответственности авиаперевозчиков за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте".
В надзорном ведомстве указали, что число задержек авиарейсов российскими перевозчиками выросло в 2021 году по сравнению с прошлым годом. Среди причин называются опоздание самолетов, технические неисправности, отсутствие резервных бортов и метеоусловия.
В отдельных случаях при задержке воздушных судов перевозчики не соблюдали права пассажиров на гарантированные законодательством услуги: обеспечение напитками и горячим питанием, размещение в гостиницах.
По всем нарушениям провели проверки.