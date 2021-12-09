https://ria.ru/20211209/avia-1762898606.html

В России могут ужесточить санкции за задержку авиарейсов

В России могут ужесточить санкции за задержку авиарейсов - РИА Новости, 09.12.2021

В России могут ужесточить санкции за задержку авиарейсов

В Генпрокуратуре предложили ужесточить наказание для авиакомпаний за задержку регулярных рейсов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:00

2021-12-09T12:00

2021-12-09T13:24

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Генпрокуратуре предложили ужесточить наказание для авиакомпаний за задержку регулярных рейсов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства."Генеральной прокуратурой России установлены пробелы нормативно-правового регулирования в сфере защиты прав пассажиров. Соответствующая информация направлена в правительство", — говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.Изменения собираются внести в КоАП. Инициативу прокуратуры поддержал Минтранс. Как пояснили в ГП, сейчас разрабатывается новая редакция кодекса с участием министерства транспорта, предусматривающая "установление ответственности авиаперевозчиков за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте".В надзорном ведомстве указали, что число задержек авиарейсов российскими перевозчиками выросло в 2021 году по сравнению с прошлым годом. Среди причин называются опоздание самолетов, технические неисправности, отсутствие резервных бортов и метеоусловия. В отдельных случаях при задержке воздушных судов перевозчики не соблюдали права пассажиров на гарантированные законодательством услуги: обеспечение напитками и горячим питанием, размещение в гостиницах. По всем нарушениям провели проверки.

https://ria.ru/20211102/reys-1757341479.html

https://ria.ru/20201109/aviaperelety-1583456743.html

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генеральная прокуратура рф, здоровье - общество, россия