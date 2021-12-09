В Генштабе назвали AUKUS дестабилизирующим фактором в АТР
Начальник Генштаба Герасимов назвал создание блока AUKUS дестабилизирующим фактором в АТР
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов назвал создание блока AUKUS дестабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), поскольку это создаёт предпосылки для распространения ядерных технологий за счёт создания в Австралии атомного подводного флота.
"Создание блоков с явной направленностью против другого государства - является дестабилизирующим фактором. Блок АУКУС (AUKUS - США, Великобритания и Австралия) создаёт предпосылки для распространения ядерных технологий. Создание атомного подводного флота Австралии может стать новым этапом борьбы за региональное доминирование не только в Азиатско-Тихоокеанском, но и в других регионах мира", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств в четверг.
Он отметил, что Минобороны России проводит активное взаимодействие с партнерами в АТР.
"В этом году приняли участие в совещаниях министров обороны государств-участников АСЕАН и диалоговых партнеров ("СМОА плюс"), а также в мероприятиях по безопасности в рамках Регионального форума АСЕАН", - сказал начальник Генштаба.
При этом он подчеркнул, что РФ выступает "за многосторонние механизмы обеспечения безопасности в регионе с учётом интересов всех государств".
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