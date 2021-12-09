Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211209/atom-1762896390.html
Россия и Сербия договорились о создании центра по мирному атому
Россия и Сербия договорились о создании центра по мирному атому - РИА Новости, 09.12.2021
Россия и Сербия договорились о создании центра по мирному атому
Власти Сербии и "Росатом" подписали документы о создании в республике центра по исследованиям мирного атома, сообщил кабинет министра по инновациям и... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T11:50
2021-12-09T12:27
сербия
россия
белград (город)
москва
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
александр вучич
русатом оверсиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582512244_74:84:1051:633_1920x0_80_0_0_758e9c78343de2ebd264a3b14ed5cdf2.jpg
БЕЛГРАД, 9 дек – РИА Новости. Власти Сербии и "Росатом" подписали документы о создании в республике центра по исследованиям мирного атома, сообщил кабинет министра по инновациям и технологическому развитию Ненада Поповича.Документы подписали в Москве министр Попович, который также является сопредседателем межправкомитета по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и Сербии и глава "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов."Это исторический день в отношениях Сербии и РФ. На основании договоренности наших лидеров - президента Сербии Александра Вучича и президента России Владимира Путина - мы подписали соглашения, которые возвращают Сербию на карту европейских стран, имеющих возможности для исследований в области атомных технологий. Это повысит возможности Сербии в медицине, науке, исследованиях, уже есть заявки из стран региона совместно с нашими учеными использовать возможности этого центра", - заявил министр по инновациям Сербии и добавил, что подписание документов открывает новые перспективы в развитии отношений Белграда и Москвы в технологиях мирного атома.Уточняется, что будущий центр послужит для производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей, легированного кремния для индустрии, оказания услуг по определению состава руды и минералов и экологических образцов. Проект центра ядерных технологий реализуется на основании межправсоглашения Сербии и РФ в ходе визита 2019 года российского лидера Владимира Путина в Белград.
https://ria.ru/20211204/sovfed-1762184376.html
сербия
россия
белград (город)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582512244_154:73:964:681_1920x0_80_0_0_a27327e3c29f4cabc1367c0cc0474332.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, россия, белград (город), москва, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", александр вучич, русатом оверсиз
11:50 09.12.2021 (обновлено: 12:27 09.12.2021)
 
Россия и Сербия договорились о создании центра по мирному атому

Россия и Сербия подписали соглашение о создании центра по мирному атому

CC BY 3.0 / Владимир Дьяков / Ровенская АЭС
Ровенская АЭС - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
CC BY 3.0 / Владимир Дьяков /
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 9 дек – РИА Новости. Власти Сербии и "Росатом" подписали документы о создании в республике центра по исследованиям мирного атома, сообщил кабинет министра по инновациям и технологическому развитию Ненада Поповича.
"Правительство Сербии и госкорпорация "Росатом" подписали генеральное рамочное соглашение о строительстве Центра ядерных технологий и соглашение об основании совместного предприятия, которое будет реализовывать этот проект на территории Республики Сербии", - говорится в сообщении.
Документы подписали в Москве министр Попович, который также является сопредседателем межправкомитета по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и Сербии и глава "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов.
"Это исторический день в отношениях Сербии и РФ. На основании договоренности наших лидеров - президента Сербии Александра Вучича и президента России Владимира Путина - мы подписали соглашения, которые возвращают Сербию на карту европейских стран, имеющих возможности для исследований в области атомных технологий. Это повысит возможности Сербии в медицине, науке, исследованиях, уже есть заявки из стран региона совместно с нашими учеными использовать возможности этого центра", - заявил министр по инновациям Сербии и добавил, что подписание документов открывает новые перспективы в развитии отношений Белграда и Москвы в технологиях мирного атома.
Уточняется, что будущий центр послужит для производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей, легированного кремния для индустрии, оказания услуг по определению состава руды и минералов и экологических образцов. Проект центра ядерных технологий реализуется на основании межправсоглашения Сербии и РФ в ходе визита 2019 года российского лидера Владимира Путина в Белград.
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
4 декабря, 16:25
Национальные интересы России и Сербии во многом совпадают, заявил Косачев
 
СербияРоссияБелград (город)МоскваВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Александр ВучичРусатом Оверсиз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39Суд США приговорил россиянина к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
01:07В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации
01:02Зеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисе
00:58Путин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в Ленобласти
00:53Глава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не было
00:45Байден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с Путиным
00:42Псаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил Байден
00:35Зеленский рассказал Байдену о видении Киевом выполнения минских соглашений
00:31США поддерживают идею о встрече с Путиным, заявили в офисе Зеленского
00:25Путин призвал исключить манипуляции льготами детей-сирот
00:05Сборная России выбрала арену для проведения стыковых матчей за выход на ЧМ
Лента новостейМолния
Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"Суд США приговорил россиянина к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВСВ Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокацииЗеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисеПутин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в ЛенобластиГлава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не былоБайден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с ПутинымПсаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил БайденЗеленский рассказал Байдену о видении Киевом выполнения минских соглашенийСША поддерживают идею о встрече с Путиным, заявили в офисе ЗеленскогоПутин призвал исключить манипуляции льготами детей-сиротСборная России выбрала арену для проведения стыковых матчей за выход на ЧМ