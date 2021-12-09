https://ria.ru/20211209/atom-1762896390.html

Россия и Сербия договорились о создании центра по мирному атому

Россия и Сербия договорились о создании центра по мирному атому - РИА Новости, 09.12.2021

Россия и Сербия договорились о создании центра по мирному атому

Власти Сербии и "Росатом" подписали документы о создании в республике центра по исследованиям мирного атома, сообщил кабинет министра по инновациям и... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T11:50

2021-12-09T11:50

2021-12-09T12:27

сербия

россия

белград (город)

москва

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

александр вучич

русатом оверсиз

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БЕЛГРАД, 9 дек – РИА Новости. Власти Сербии и "Росатом" подписали документы о создании в республике центра по исследованиям мирного атома, сообщил кабинет министра по инновациям и технологическому развитию Ненада Поповича.Документы подписали в Москве министр Попович, который также является сопредседателем межправкомитета по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и Сербии и глава "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов."Это исторический день в отношениях Сербии и РФ. На основании договоренности наших лидеров - президента Сербии Александра Вучича и президента России Владимира Путина - мы подписали соглашения, которые возвращают Сербию на карту европейских стран, имеющих возможности для исследований в области атомных технологий. Это повысит возможности Сербии в медицине, науке, исследованиях, уже есть заявки из стран региона совместно с нашими учеными использовать возможности этого центра", - заявил министр по инновациям Сербии и добавил, что подписание документов открывает новые перспективы в развитии отношений Белграда и Москвы в технологиях мирного атома.Уточняется, что будущий центр послужит для производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей, легированного кремния для индустрии, оказания услуг по определению состава руды и минералов и экологических образцов. Проект центра ядерных технологий реализуется на основании межправсоглашения Сербии и РФ в ходе визита 2019 года российского лидера Владимира Путина в Белград.

https://ria.ru/20211204/sovfed-1762184376.html

сербия

россия

белград (город)

москва

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сербия, россия, белград (город), москва, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", александр вучич, русатом оверсиз