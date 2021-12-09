https://ria.ru/20211209/armiya-1763038414.html
Путин призвал не беспокоиться за российскую армию
Путин призвал не беспокоиться за российскую армию - РИА Новости, 09.12.2021
Путин призвал не беспокоиться за российскую армию
Президент России Владимир Путин призвал не беспокоиться за российскую армию, отметив, что с ней все в порядке и она развивается. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T22:33
2021-12-09T22:33
2021-12-09T23:31
безопасность
армия
владимир путин
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал не беспокоиться за российскую армию, отметив, что с ней все в порядке и она развивается.Президент отметил, что в такой сложной организации не может не быть проблем, но если сравнить сегодняшнюю армию России с тем, какой она была в 90-е, то выводы очевидны."Достаточно почитать только характеристики нашей армии со стороны тех, кто объявляет нас противниками, чтобы понять, какую дорогу развития прошла наша армия, где она находится сейчас и на что нам рассчитывать в ближайшее время", - добавил он.
https://ria.ru/20211209/voyska-1762916646.html
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безопасность, армия, владимир путин, россия
22:33 09.12.2021 (обновлено: 23:31 09.12.2021)
Путин призвал не беспокоиться за российскую армию
Президент Путин призвал не беспокоиться за российскую армию