https://ria.ru/20211209/armeniya-1763003199.html

В Армении заявили о ранении двух военных на границе с Азербайджаном

В Армении заявили о ранении двух военных на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 09.12.2021

В Армении заявили о ранении двух военных на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило о легком ранении двух военных из-за обстрелов его позиций на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T18:21

2021-12-09T18:21

2021-12-09T18:27

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армения

азербайджан

москва

нагорно-карабахская республика

минобороны армении

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 9 дек — РИА Новости. Минобороны Армении заявило о легком ранении двух военных из-за обстрелов его позиций на границе с Азербайджаном."По состоянию на 18:00 (17:00 мск) перестрелка прекратилась", — говорится в сообщении на сайте ведомства.Ранее в министерстве заявили, что в четверг подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским боевым позициям, дислоцированным на участке границы в Гегаркуникской области.До этого в Минобороны Азербайджана заявили о ночном обстреле со стороны Армении на Кельбаджарском направлении границы, в результате которого погиб один военнослужащий.Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в конце ноября во время трехчасовой встречи с участием Владимира Путина договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя республиками.

https://ria.ru/20211209/granitsa-1762871823.html

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азербайджан

москва

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