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В Армении заявили о ранении двух военных на границе с Азербайджаном
В Армении заявили о ранении двух военных на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 09.12.2021
В Армении заявили о ранении двух военных на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении заявило о легком ранении двух военных из-за обстрелов его позиций на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T18:21
2021-12-09T18:27
в мире
армения
азербайджан
москва
нагорно-карабахская республика
минобороны армении
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 9 дек — РИА Новости. Минобороны Армении заявило о легком ранении двух военных из-за обстрелов его позиций на границе с Азербайджаном."По состоянию на 18:00 (17:00 мск) перестрелка прекратилась", — говорится в сообщении на сайте ведомства.Ранее в министерстве заявили, что в четверг подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским боевым позициям, дислоцированным на участке границы в Гегаркуникской области.До этого в Минобороны Азербайджана заявили о ночном обстреле со стороны Армении на Кельбаджарском направлении границы, в результате которого погиб один военнослужащий.Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в конце ноября во время трехчасовой встречи с участием Владимира Путина договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя республиками.
https://ria.ru/20211209/granitsa-1762871823.html
армения
азербайджан
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в мире, армения, азербайджан, москва, нагорно-карабахская республика, минобороны армении, ситуация на армяно-азербайджанской границе
18:21 09.12.2021 (обновлено: 18:27 09.12.2021)
 
В Армении заявили о ранении двух военных на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило о ранении двух военных на границе с Азербайджаном

© Фото : Минобороны АрменииАрмянский военнослужащий
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : Минобороны Армении
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 9 дек — РИА Новости. Минобороны Армении заявило о легком ранении двух военных из-за обстрелов его позиций на границе с Азербайджаном.
"По состоянию на 18:00 (17:00 мск) перестрелка прекратилась", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
09:33
В Армении заявили об обстреле позиций на границе со стороны Азербайджана
Ранее в министерстве заявили, что в четверг подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским боевым позициям, дислоцированным на участке границы в Гегаркуникской области.
До этого в Минобороны Азербайджана заявили о ночном обстреле со стороны Армении на Кельбаджарском направлении границы, в результате которого погиб один военнослужащий.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в конце ноября во время трехчасовой встречи с участием Владимира Путина договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя республиками.
Бои на границе Армении и Азербайджана Бои на границе Армении и Азербайджана desk
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В миреАрменияАзербайджанМоскваНагорно-Карабахская РеспубликаМинобороны АрменииСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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