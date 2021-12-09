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Россия и Греция договорились о возвращении похищенных нацистами архивов
Россия и Греция договорились о возвращении похищенных нацистами архивов - РИА Новости, 09.12.2021
Россия и Греция договорились о возвращении похищенных нацистами архивов
В правительстве Греции сообщили о достижении договоренности с Россией получить от нее архивы еврейских общин, украденные нацистами в годы войны и обнаруженные... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T11:38
2021-12-09T11:38
в мире
греция
москва
владимир путин
кириакос мицотакис
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В правительстве Греции сообщили о достижении договоренности с Россией получить от нее архивы еврейских общин, украденные нацистами в годы войны и обнаруженные советскими войсками в Берлине, говорится в сообщении пресс-службы греческого премьера по итогам встречи главы кабмина Кириакоса Мицотакиса и президента РФ Владимира Путина.Встреча премьера и российского лидера прошла накануне в Сочи."Премьер-министр попросил господина Путина решить давний вопрос с возвращением в Грецию архивов еврейских общин, президент России удовлетворил эту просьбу Греции. Соглашение, о котором было объявлено во время совместных заявлений двух лидеров, инициирует репатриацию архивов, украденных нацистскими оккупационными войсками во время их ухода из Греции и затем обнаруженных советской армией в Берлине после взятия города. Возвращение архивов, которые сейчас находятся в Москве, там, где хранятся российские военные архивы, было постоянной задачей Греции на протяжении десятилетий", - говорится в сообщении греческого правительства.Как заявил ранее по итогам встречи Путин, важно, что в Греции и в России придаётся большое значение сохранению богатого исторического наследия, заботе о важных для наших стран объектах истории и культуры. По его словам, Греции передадут архивы еврейских общин страны, которые были вывезены нацистами в Германию во время Второй мировой войны и с 1945 года находятся в Москве. В ближайшее время должны быть завершены необходимые для такой передачи формальности.
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в мире, греция, москва, владимир путин, кириакос мицотакис, россия
11:38 09.12.2021
 
Россия и Греция договорились о возвращении похищенных нацистами архивов

В Греции сообщили о договоренности с Россией о возвращении похищенных нацистами архивов

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время пресс-конференции по итогам переговоров
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время пресс-конференции по итогам переговоров - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В правительстве Греции сообщили о достижении договоренности с Россией получить от нее архивы еврейских общин, украденные нацистами в годы войны и обнаруженные советскими войсками в Берлине, говорится в сообщении пресс-службы греческого премьера по итогам встречи главы кабмина Кириакоса Мицотакиса и президента РФ Владимира Путина.
Встреча премьера и российского лидера прошла накануне в Сочи.
"Премьер-министр попросил господина Путина решить давний вопрос с возвращением в Грецию архивов еврейских общин, президент России удовлетворил эту просьбу Греции. Соглашение, о котором было объявлено во время совместных заявлений двух лидеров, инициирует репатриацию архивов, украденных нацистскими оккупационными войсками во время их ухода из Греции и затем обнаруженных советской армией в Берлине после взятия города. Возвращение архивов, которые сейчас находятся в Москве, там, где хранятся российские военные архивы, было постоянной задачей Греции на протяжении десятилетий", - говорится в сообщении греческого правительства.
Как заявил ранее по итогам встречи Путин, важно, что в Греции и в России придаётся большое значение сохранению богатого исторического наследия, заботе о важных для наших стран объектах истории и культуры. По его словам, Греции передадут архивы еврейских общин страны, которые были вывезены нацистами в Германию во время Второй мировой войны и с 1945 года находятся в Москве. В ближайшее время должны быть завершены необходимые для такой передачи формальности.
Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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