https://ria.ru/20211209/arkhivy-1762892615.html

Россия и Греция договорились о возвращении похищенных нацистами архивов

Россия и Греция договорились о возвращении похищенных нацистами архивов - РИА Новости, 09.12.2021

Россия и Греция договорились о возвращении похищенных нацистами архивов

В правительстве Греции сообщили о достижении договоренности с Россией получить от нее архивы еврейских общин, украденные нацистами в годы войны и обнаруженные... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T11:38

2021-12-09T11:38

2021-12-09T11:38

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греция

москва

владимир путин

кириакос мицотакис

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В правительстве Греции сообщили о достижении договоренности с Россией получить от нее архивы еврейских общин, украденные нацистами в годы войны и обнаруженные советскими войсками в Берлине, говорится в сообщении пресс-службы греческого премьера по итогам встречи главы кабмина Кириакоса Мицотакиса и президента РФ Владимира Путина.Встреча премьера и российского лидера прошла накануне в Сочи."Премьер-министр попросил господина Путина решить давний вопрос с возвращением в Грецию архивов еврейских общин, президент России удовлетворил эту просьбу Греции. Соглашение, о котором было объявлено во время совместных заявлений двух лидеров, инициирует репатриацию архивов, украденных нацистскими оккупационными войсками во время их ухода из Греции и затем обнаруженных советской армией в Берлине после взятия города. Возвращение архивов, которые сейчас находятся в Москве, там, где хранятся российские военные архивы, было постоянной задачей Греции на протяжении десятилетий", - говорится в сообщении греческого правительства.Как заявил ранее по итогам встречи Путин, важно, что в Греции и в России придаётся большое значение сохранению богатого исторического наследия, заботе о важных для наших стран объектах истории и культуры. По его словам, Греции передадут архивы еврейских общин страны, которые были вывезены нацистами в Германию во время Второй мировой войны и с 1945 года находятся в Москве. В ближайшее время должны быть завершены необходимые для такой передачи формальности.

https://ria.ru/20211208/gretsiya-1762794087.html

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в мире, греция, москва, владимир путин, кириакос мицотакис, россия