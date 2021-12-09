Россия и Греция договорились о возвращении похищенных нацистами архивов
В Греции сообщили о договоренности с Россией о возвращении похищенных нацистами архивов
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время пресс-конференции по итогам переговоров
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В правительстве Греции сообщили о достижении договоренности с Россией получить от нее архивы еврейских общин, украденные нацистами в годы войны и обнаруженные советскими войсками в Берлине, говорится в сообщении пресс-службы греческого премьера по итогам встречи главы кабмина Кириакоса Мицотакиса и президента РФ Владимира Путина.
Встреча премьера и российского лидера прошла накануне в Сочи.
"Премьер-министр попросил господина Путина решить давний вопрос с возвращением в Грецию архивов еврейских общин, президент России удовлетворил эту просьбу Греции. Соглашение, о котором было объявлено во время совместных заявлений двух лидеров, инициирует репатриацию архивов, украденных нацистскими оккупационными войсками во время их ухода из Греции и затем обнаруженных советской армией в Берлине после взятия города. Возвращение архивов, которые сейчас находятся в Москве, там, где хранятся российские военные архивы, было постоянной задачей Греции на протяжении десятилетий", - говорится в сообщении греческого правительства.
Как заявил ранее по итогам встречи Путин, важно, что в Греции и в России придаётся большое значение сохранению богатого исторического наследия, заботе о важных для наших стран объектах истории и культуры. По его словам, Греции передадут архивы еврейских общин страны, которые были вывезены нацистами в Германию во время Второй мировой войны и с 1945 года находятся в Москве. В ближайшее время должны быть завершены необходимые для такой передачи формальности.