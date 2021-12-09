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"Роскосмос" открыл доступ к архиву снимков со спутников
"Роскосмос" открыл доступ к архиву снимков со спутников - РИА Новости, 09.12.2021
"Роскосмос" открыл доступ к архиву снимков со спутников
"Роскосмос" предоставил всем желающим доступ к фотоснимкам из космоса, которые можно заказать на обновленном геопортале данных дистанционного зондирования... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:37
2021-12-09T14:37
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Роскосмос" предоставил всем желающим доступ к фотоснимкам из космоса, которые можно заказать на обновленном геопортале данных дистанционного зондирования Земли, об этом сообщается на сайте госкорпорации.На данный момент в фонде данных дистанционного зондирования Земли хранится более 4 петабайт (4 миллиона гигабайт) данных с российских космических аппаратов."Заказ данных дистанционного зондирования Земли производится с использованием нового геопортала Госкорпорации "Роскосмос", который сочетает в себе средство просмотра космических снимков земной поверхности и средство поиска или заказа данных из фонда. Обновленный геопортал имеет интуитивно понятный интерфейс с возможностью проведения групповых операций, а также возможность "вырезки" необходимого района интереса, удобный поиск и отображение сплошных покрытий", - уточняется в сообщении.Оформить заказ на получение фотоснимков необходимой территории можно онлайн на сайте геопортала, при этом обработка космических данных новым программным комплексом осуществляется автоматически и дает возможность получения готовой продукции в личном кабинете. Портал предоставляет возможность любому желающему заказать снимки местности и выбрать дату съемки, а также разрешение снимков и съемочную аппаратуру, с которой они были произведены. На портале присутствует возможность получить снимки с определенным расположением Солнца и требуемыми параметрами облачности.Изображения, полученные спутниками дистанционного зондирования Земли, находят применение во многих отраслях — сельском хозяйстве, геологических и гидрологических исследованиях, лесоводстве, охране окружающей среды, планировке территорий, образовательных, разведывательных и военных целях.Основными потребителями российских данных дистанционного зондирования Земли традиционно являются органы государственной власти Российской Федерации. Однако, как считают в госкорпорации, доля предоставления данных физическим лицам будет увеличиваться.Развитие геопортала происходит в рамках реализации проекта "Цифровая Земля".В настоящее время российская орбитальная группировка дистанционного зондирования Земли состоит из космических аппаратов серий "Ресурс-П", "Канопус-В", "Метеор-М", "Электро-Л" и "Арктика-М".
https://ria.ru/20211203/dron-1761943364.html
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роскосмос, космос - риа наука, земля, россия
14:37 09.12.2021
 
"Роскосмос" открыл доступ к архиву снимков со спутников

"Роскосмос" открыл доступ к архиву фотоснимков с российских спутников

© Depositphotos / dynamicfotoПланета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Depositphotos / dynamicfoto
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Роскосмос" предоставил всем желающим доступ к фотоснимкам из космоса, которые можно заказать на обновленном геопортале данных дистанционного зондирования Земли, об этом сообщается на сайте госкорпорации.
На данный момент в фонде данных дистанционного зондирования Земли хранится более 4 петабайт (4 миллиона гигабайт) данных с российских космических аппаратов.
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"Заказ данных дистанционного зондирования Земли производится с использованием нового геопортала Госкорпорации "Роскосмос", который сочетает в себе средство просмотра космических снимков земной поверхности и средство поиска или заказа данных из фонда. Обновленный геопортал имеет интуитивно понятный интерфейс с возможностью проведения групповых операций, а также возможность "вырезки" необходимого района интереса, удобный поиск и отображение сплошных покрытий", - уточняется в сообщении.
Оформить заказ на получение фотоснимков необходимой территории можно онлайн на сайте геопортала, при этом обработка космических данных новым программным комплексом осуществляется автоматически и дает возможность получения готовой продукции в личном кабинете. Портал предоставляет возможность любому желающему заказать снимки местности и выбрать дату съемки, а также разрешение снимков и съемочную аппаратуру, с которой они были произведены. На портале присутствует возможность получить снимки с определенным расположением Солнца и требуемыми параметрами облачности.
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Основными потребителями российских данных дистанционного зондирования Земли традиционно являются органы государственной власти Российской Федерации. Однако, как считают в госкорпорации, доля предоставления данных физическим лицам будет увеличиваться.
Развитие геопортала происходит в рамках реализации проекта "Цифровая Земля".
В настоящее время российская орбитальная группировка дистанционного зондирования Земли состоит из космических аппаратов серий "Ресурс-П", "Канопус-В", "Метеор-М", "Электро-Л" и "Арктика-М".
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