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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20211209/arkhangelsk-1763018863.html
Архангельская область может стать важным игроком на карбоновом рынке
Архангельская область может стать важным игроком на карбоновом рынке - РИА Новости, 09.12.2021
Архангельская область может стать важным игроком на карбоновом рынке
Архангельская область с ее объемом выращивания лесов может повысить роль России на мировом карбоновом рынке, а проведение качественного лесоустройство во... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T19:46
2021-12-09T19:46
архангельская область
архангельск
архангельская область
российская академия наук
александр цыбульский
александр сергеев (ран)
россия
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АРХАНГЕЛЬСК, 9 дек – РИА Новости. Архангельская область с ее объемом выращивания лесов может повысить роль России на мировом карбоновом рынке, а проведение качественного лесоустройство во взаимодействии с РАН позволит получить полную информацию об имеющихся ресурсах, в том числе об объемах поглощения углекислого газа северными лесами, считает губернатор региона Александр Цыбульский.В ноябре в Архангельске прошло совместное выездное заседание президиума Российской академии наук и президиума РАН, посвященное 310-летию со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова, в рамках которого состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Архангельской области и РАН. Цыбульский на пресс-конференции, посвященной развитию арктических территорий, назвал развитие более глубокой переработки древесины, лесовосстановление, а также лесоустройство в числе приоритетных направлений взаимодействия с Российской академией наук.По словам губернатора, уже сейчас в регионе ежегодно выращивается более 10 миллионов саженцев хвойных пород с закрытой корневой системой. При этом стоит задача вывести данное направление на значительно более высокий уровень.Повышению роли России на мировом карбоновом рынке, по словам Цыбульского, также будет служить проведение качественного лесоустройства, которое регион планирует проводить в тесном сотрудничестве с РАН и другими, в том числе индустриальными партнерами. Как отметил губернатор Архангельской области, решение этой задачи позволит получить полную информацию об имеющихся ресурсах, в том числе об объемах депонирования (поглощения) углекислого газа северными лесами.В то же время, как отметил президент РАН Александр Сергеев, результаты последних научных исследований позволяют говорить о том, что поверхность северных морей поглощает углекислый газ не меньше, чем зеленые насаждения. Об этом свидетельствуют результаты стартовавшей из Архангельска экспедиции."Из-за того, что теперь северные моря стали освобождаться ото льда раньше, в июле, а не в августе, значительно бо́льшая часть солнечной энергии попадает в воду. Из-за этого темп производства первичной органической продукции сегодня в северных морях в два раз больше, чем в Черном море", – пояснил Сергеев.Как отметил ученый, в результате быстрорастущие водоросли в больших количествах поглощают углекислый газ, тем самым оказывая влияние на состояние окружающей среды. И этот процесс необходимо дальше изучать. Площадкой для исследований, по мнению директора РАН, должна стать Архангельская область.
https://ria.ru/20211209/tsybulskiy-1763008632.html
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архангельск, архангельская область, российская академия наук, александр цыбульский, александр сергеев (ран), россия
19:46 09.12.2021
 
Архангельская область может стать важным игроком на карбоновом рынке

Губернатор Архангельской области: регион может стать важным игроком на карбоновом рынке

© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/П. КононовВрио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский на общественном обсуждении программы развития региона "Вместе мы сильнее"
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский на общественном обсуждении программы развития региона Вместе мы сильнее - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/П. Кононов
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АРХАНГЕЛЬСК, 9 дек – РИА Новости. Архангельская область с ее объемом выращивания лесов может повысить роль России на мировом карбоновом рынке, а проведение качественного лесоустройство во взаимодействии с РАН позволит получить полную информацию об имеющихся ресурсах, в том числе об объемах поглощения углекислого газа северными лесами, считает губернатор региона Александр Цыбульский.
В ноябре в Архангельске прошло совместное выездное заседание президиума Российской академии наук и президиума РАН, посвященное 310-летию со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова, в рамках которого состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Архангельской области и РАН. Цыбульский на пресс-конференции, посвященной развитию арктических территорий, назвал развитие более глубокой переработки древесины, лесовосстановление, а также лесоустройство в числе приоритетных направлений взаимодействия с Российской академией наук.
"С одной стороны, вопрос лесовосстановления напрямую связан с экологией, с тем, какие ресурсы мы оставим нашим потомкам. С другой – появляется такое новое направление, как карбоновая повестка, трансграничный углеродный налог. Леса становятся основой определения роли России на мировом карбоновом рынке. Мы можем стать здесь серьезным игроком", - считает Цыбульский.
По словам губернатора, уже сейчас в регионе ежегодно выращивается более 10 миллионов саженцев хвойных пород с закрытой корневой системой. При этом стоит задача вывести данное направление на значительно более высокий уровень.
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Повышению роли России на мировом карбоновом рынке, по словам Цыбульского, также будет служить проведение качественного лесоустройства, которое регион планирует проводить в тесном сотрудничестве с РАН и другими, в том числе индустриальными партнерами. Как отметил губернатор Архангельской области, решение этой задачи позволит получить полную информацию об имеющихся ресурсах, в том числе об объемах депонирования (поглощения) углекислого газа северными лесами.
В то же время, как отметил президент РАН Александр Сергеев, результаты последних научных исследований позволяют говорить о том, что поверхность северных морей поглощает углекислый газ не меньше, чем зеленые насаждения. Об этом свидетельствуют результаты стартовавшей из Архангельска экспедиции.
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"Из-за того, что теперь северные моря стали освобождаться ото льда раньше, в июле, а не в августе, значительно бо́льшая часть солнечной энергии попадает в воду. Из-за этого темп производства первичной органической продукции сегодня в северных морях в два раз больше, чем в Черном море", – пояснил Сергеев.
Как отметил ученый, в результате быстрорастущие водоросли в больших количествах поглощают углекислый газ, тем самым оказывая влияние на состояние окружающей среды. И этот процесс необходимо дальше изучать. Площадкой для исследований, по мнению директора РАН, должна стать Архангельская область.
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Архангельская областьАрхангельскАрхангельская областьРоссийская академия наукАлександр ЦыбульскийАлександр Сергеев (РАН)Россия
 
 
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