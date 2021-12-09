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В Москве арестовали мужчину, планировавшего прийти с оружием в школу
В Москве арестовали мужчину, планировавшего прийти с оружием в школу - РИА Новости, 09.12.2021
В Москве арестовали мужчину, планировавшего прийти с оружием в школу
Мещанский суд Москвы на два месяца арестовал 18-летнего Арсения Кураева, который планировал прийти в свою бывшую школу с оружием, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T09:38
2021-12-09T09:38
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы на два месяца арестовал 18-летнего Арсения Кураева, который планировал прийти в свою бывшую школу с оружием, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Кураева Арсения Мугутиновича меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 6 февраля 2022 года", - сказал собеседник агентства.Кураеву предъявлено обвинение в покушении на хулиганство с применением оружия или предметов, похожих на оружие. В суде уточнили, что он "попытался совершить хулиганские действия по мотивам ненависти к обучающимся одной из столичных школ". Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 7 лет.По данным СМИ, бывший ученик школы №1297 в Мещанском районе Москвы оставил в социальных сетях комментарий, в котором рассказывал о планах напасть на свою бывшую школу с оружием. Юношу задержали на подходе к учреждению, при себе у него нашли пневматический пистолет, газовые баллончики и ножи.
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происшествия, москва
09:38 09.12.2021
 
В Москве арестовали мужчину, планировавшего прийти с оружием в школу

В Москве суд арестовал мужчину, планировавшего прийти с оружием в свою бывшую школу

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы на два месяца арестовал 18-летнего Арсения Кураева, который планировал прийти в свою бывшую школу с оружием, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Кураева Арсения Мугутиновича меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 6 февраля 2022 года", - сказал собеседник агентства.
Кураеву предъявлено обвинение в покушении на хулиганство с применением оружия или предметов, похожих на оружие. В суде уточнили, что он "попытался совершить хулиганские действия по мотивам ненависти к обучающимся одной из столичных школ". Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
По данным СМИ, бывший ученик школы №1297 в Мещанском районе Москвы оставил в социальных сетях комментарий, в котором рассказывал о планах напасть на свою бывшую школу с оружием. Юношу задержали на подходе к учреждению, при себе у него нашли пневматический пистолет, газовые баллончики и ножи.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
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