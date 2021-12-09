https://ria.ru/20211209/arest-1762872349.html

В Москве арестовали мужчину, планировавшего прийти с оружием в школу

В Москве арестовали мужчину, планировавшего прийти с оружием в школу - РИА Новости, 09.12.2021

В Москве арестовали мужчину, планировавшего прийти с оружием в школу

Мещанский суд Москвы на два месяца арестовал 18-летнего Арсения Кураева, который планировал прийти в свою бывшую школу с оружием, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T09:38

2021-12-09T09:38

2021-12-09T09:38

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы на два месяца арестовал 18-летнего Арсения Кураева, который планировал прийти в свою бывшую школу с оружием, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Кураева Арсения Мугутиновича меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 6 февраля 2022 года", - сказал собеседник агентства.Кураеву предъявлено обвинение в покушении на хулиганство с применением оружия или предметов, похожих на оружие. В суде уточнили, что он "попытался совершить хулиганские действия по мотивам ненависти к обучающимся одной из столичных школ". Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 7 лет.По данным СМИ, бывший ученик школы №1297 в Мещанском районе Москвы оставил в социальных сетях комментарий, в котором рассказывал о планах напасть на свою бывшую школу с оружием. Юношу задержали на подходе к учреждению, при себе у него нашли пневматический пистолет, газовые баллончики и ножи.

https://ria.ru/20211207/shkola-1762587899.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва