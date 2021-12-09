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Генпрокуратура разработала нормы для конфискации криптовалюты

Генпрокуратура разработала нормы для конфискации криптовалюты - РИА Новости, 09.12.2021

Генпрокуратура разработала нормы для конфискации криптовалюты

В России работают над созданием законов, регулирующих обращение криптовалюты, сообщил в интервью РИА Новости генпрокурор Игорь Краснов. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T06:42

2021-12-09T06:42

2021-12-09T11:09

экономика

общество

технологии

игорь краснов

россия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В России работают над созданием законов, регулирующих обращение криптовалюты, сообщил в интервью РИА Новости генпрокурор Игорь Краснов.Также Генпрокуратура выступает за введение в законодательство понятия "криптовалюта"."Несмотря на то что судебная практика по уголовным делам идет по пути признания криптовалюты имуществом, то есть предметом взятки, все-таки нельзя признать это достаточным обстоятельством для формирования единого и устойчивого правоприменения. Как полагаю, этому должно способствовать введение понятия криптовалют и иных виртуальных активов в уголовно-правовое пространство посредством закрепления соответствующих норм в законодательстве", — объяснил собеседник агентства.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по вопросам легализации майнинга. Ожидается, что она начнет работу уже в ближайшее время. Читайте полный текст интервью Игоря Краснова >>

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экономика, общество, технологии, игорь краснов, россия