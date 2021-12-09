06:42 09.12.2021 (обновлено: 11:09 09.12.2021)
Генпрокуратура разработала нормы для конфискации криптовалюты
Генпрокуратура разработала нормы для конфискации незаконно полученной криптовалюты
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В России работают над созданием законов, регулирующих обращение криптовалюты, сообщил в интервью РИА Новости генпрокурор Игорь Краснов.
"Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов для того, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации", — сказал он.
Также Генпрокуратура выступает за введение в законодательство понятия "криптовалюта".
"Несмотря на то что судебная практика по уголовным делам идет по пути признания криптовалюты имуществом, то есть предметом взятки, все-таки нельзя признать это достаточным обстоятельством для формирования единого и устойчивого правоприменения. Как полагаю, этому должно способствовать введение понятия криптовалют и иных виртуальных активов в уголовно-правовое пространство посредством закрепления соответствующих норм в законодательстве", — объяснил собеседник агентства.
"Несмотря на то что судебная практика по уголовным делам идет по пути признания криптовалюты имуществом, то есть предметом взятки, все-таки нельзя признать это достаточным обстоятельством для формирования единого и устойчивого правоприменения. Как полагаю, этому должно способствовать введение понятия криптовалют и иных виртуальных активов в уголовно-правовое пространство посредством закрепления соответствующих норм в законодательстве", — объяснил собеседник агентства.
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