https://ria.ru/20211209/amazon-1762897228.html

В Италии оштрафовали Amazon более чем на миллиард евро

В Италии оштрафовали Amazon более чем на миллиард евро - РИА Новости, 09.12.2021

В Италии оштрафовали Amazon более чем на миллиард евро

Антимонопольная служба Италии оштрафовала онлайн-ритейлер Amazon на 1 миллиард 128 миллионов евро за "злоупотребление доминирующим положением на рынке",... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T11:53

2021-12-09T11:53

2021-12-09T11:53

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италия

amazon.com, inc.

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РИМ, 9 дек – РИА Новости. Антимонопольная служба Италии оштрафовала онлайн-ритейлер Amazon на 1 миллиард 128 миллионов евро за "злоупотребление доминирующим положением на рынке", говорится в сообщении Управления по охране конкуренции и рынка (AGCM).Как отмечает регулятор, магазин воспользовался "положением абсолютного доминирования на итальянском рынке", которое позволило ему развить и продвинуть собственный сервис доставки, нанеся тем самым ущерб другим службам, работающим в логистической сфере на этом рынке интернет-торговли.Антимонопольщики посчитали, что группа компаний Amazon связала услуги доставки с доступом к совокупности "преимуществ для обеспечения видимости и улучшения перспектив продаж" на онлайн-платформе. Среди них выделяется программа лояльности Prime, которая упрощает продажи постоянным потребителям и клиентам, покупающим товары по подписке, отмечает AGCM.Prime также позволяет участвовать в распродажах, проводимых Amazon, и увеличивает вероятность того, что в качестве рекомендуемого будет выбрано предложение конкретного продавца. Таким образом, Amazon не позволил сторонним продавцам ассоциировать лейбл Prime с предложениями, на которые не распространяется собственная услуга доставки Amazon. Кроме того, для продавцов, использующих логистику ритейлера, не применяется его система оценок, нарушение которой могло бы привести к заморозке профиля у тех, кто не работает с Amazon в качестве доставщика, указал регулятор."Тем самым Amazon нанесла ущерб конкурирующим логистическим операторам интернет-торговли, не позволяя им предлагать себя онлайн-продавцам в качестве поставщиков услуг, сопоставимых по качеству с теми, что предоставляет Amazon. Таким образом, подобные действия увеличили разрыв с мощью Amazon и в конкуренции по доставке заказов онлайн- коммерции", - говорится в сообщении.Крупный штраф, как отмечается, обусловлен объемами и продолжительностью существовавших практик и размерами самой группы Amazon. Исправление нарушений будет проходить под специальным надзором со стороны антимонопольной службы.

https://ria.ru/20210819/facebook-1746453212.html

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в мире, италия, amazon.com, inc.