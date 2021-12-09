Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211209/amazon-1762897228.html
В Италии оштрафовали Amazon более чем на миллиард евро
В Италии оштрафовали Amazon более чем на миллиард евро - РИА Новости, 09.12.2021
В Италии оштрафовали Amazon более чем на миллиард евро
Антимонопольная служба Италии оштрафовала онлайн-ритейлер Amazon на 1 миллиард 128 миллионов евро за "злоупотребление доминирующим положением на рынке",... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T11:53
2021-12-09T11:53
в мире
италия
amazon.com, inc.
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148962/61/1489626119_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_a6698ef30ede8bfd6f1a8a253fb93efa.jpg
РИМ, 9 дек – РИА Новости. Антимонопольная служба Италии оштрафовала онлайн-ритейлер Amazon на 1 миллиард 128 миллионов евро за "злоупотребление доминирующим положением на рынке", говорится в сообщении Управления по охране конкуренции и рынка (AGCM).Как отмечает регулятор, магазин воспользовался "положением абсолютного доминирования на итальянском рынке", которое позволило ему развить и продвинуть собственный сервис доставки, нанеся тем самым ущерб другим службам, работающим в логистической сфере на этом рынке интернет-торговли.Антимонопольщики посчитали, что группа компаний Amazon связала услуги доставки с доступом к совокупности "преимуществ для обеспечения видимости и улучшения перспектив продаж" на онлайн-платформе. Среди них выделяется программа лояльности Prime, которая упрощает продажи постоянным потребителям и клиентам, покупающим товары по подписке, отмечает AGCM.Prime также позволяет участвовать в распродажах, проводимых Amazon, и увеличивает вероятность того, что в качестве рекомендуемого будет выбрано предложение конкретного продавца. Таким образом, Amazon не позволил сторонним продавцам ассоциировать лейбл Prime с предложениями, на которые не распространяется собственная услуга доставки Amazon. Кроме того, для продавцов, использующих логистику ритейлера, не применяется его система оценок, нарушение которой могло бы привести к заморозке профиля у тех, кто не работает с Amazon в качестве доставщика, указал регулятор."Тем самым Amazon нанесла ущерб конкурирующим логистическим операторам интернет-торговли, не позволяя им предлагать себя онлайн-продавцам в качестве поставщиков услуг, сопоставимых по качеству с теми, что предоставляет Amazon. Таким образом, подобные действия увеличили разрыв с мощью Amazon и в конкуренции по доставке заказов онлайн- коммерции", - говорится в сообщении.Крупный штраф, как отмечается, обусловлен объемами и продолжительностью существовавших практик и размерами самой группы Amazon. Исправление нарушений будет проходить под специальным надзором со стороны антимонопольной службы.
https://ria.ru/20210819/facebook-1746453212.html
https://ria.ru/20211102/dengi-1757271767.html
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148962/61/1489626119_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_a9f2124a810be2b7ff550b1894d3dc32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, amazon.com, inc.
11:53 09.12.2021
 
В Италии оштрафовали Amazon более чем на миллиард евро

Amazon в Италии оштрафовали на 1,128 миллиарда евро за злоупотребление положением на рынке

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид Рима, Италия
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РИМ, 9 дек – РИА Новости. Антимонопольная служба Италии оштрафовала онлайн-ритейлер Amazon на 1 миллиард 128 миллионов евро за "злоупотребление доминирующим положением на рынке", говорится в сообщении Управления по охране конкуренции и рынка (AGCM).
Как отмечает регулятор, магазин воспользовался "положением абсолютного доминирования на итальянском рынке", которое позволило ему развить и продвинуть собственный сервис доставки, нанеся тем самым ущерб другим службам, работающим в логистической сфере на этом рынке интернет-торговли.
Логотип социальной сети Facebook - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 20:04
Власти США подали антимонопольный иск против Facebook
Антимонопольщики посчитали, что группа компаний Amazon связала услуги доставки с доступом к совокупности "преимуществ для обеспечения видимости и улучшения перспектив продаж" на онлайн-платформе. Среди них выделяется программа лояльности Prime, которая упрощает продажи постоянным потребителям и клиентам, покупающим товары по подписке, отмечает AGCM.
Prime также позволяет участвовать в распродажах, проводимых Amazon, и увеличивает вероятность того, что в качестве рекомендуемого будет выбрано предложение конкретного продавца. Таким образом, Amazon не позволил сторонним продавцам ассоциировать лейбл Prime с предложениями, на которые не распространяется собственная услуга доставки Amazon. Кроме того, для продавцов, использующих логистику ритейлера, не применяется его система оценок, нарушение которой могло бы привести к заморозке профиля у тех, кто не работает с Amazon в качестве доставщика, указал регулятор.
"Тем самым Amazon нанесла ущерб конкурирующим логистическим операторам интернет-торговли, не позволяя им предлагать себя онлайн-продавцам в качестве поставщиков услуг, сопоставимых по качеству с теми, что предоставляет Amazon. Таким образом, подобные действия увеличили разрыв с мощью Amazon и в конкуренции по доставке заказов онлайн- коммерции", - говорится в сообщении.
Крупный штраф, как отмечается, обусловлен объемами и продолжительностью существовавших практик и размерами самой группы Amazon. Исправление нарушений будет проходить под специальным надзором со стороны антимонопольной службы.
Акция за налог на миллиардеров в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 08:00
Миллиардеры объединились против власти. Они не хотят делиться доходом
 
В миреИталияAmazon.com, Inc.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39Суд США приговорил россиянина к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
01:07В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации
01:02Зеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисе
00:58Путин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в Ленобласти
00:53Глава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не было
00:45Байден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с Путиным
00:42Псаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил Байден
00:35Зеленский рассказал Байдену о видении Киевом выполнения минских соглашений
00:31США поддерживают идею о встрече с Путиным, заявили в офисе Зеленского
00:25Путин призвал исключить манипуляции льготами детей-сирот
00:05Сборная России выбрала арену для проведения стыковых матчей за выход на ЧМ
Лента новостейМолния
Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"Суд США приговорил россиянина к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВСВ Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокацииЗеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисеПутин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в ЛенобластиГлава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не былоБайден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с ПутинымПсаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил БайденЗеленский рассказал Байдену о видении Киевом выполнения минских соглашенийСША поддерживают идею о встрече с Путиным, заявили в офисе ЗеленскогоПутин призвал исключить манипуляции льготами детей-сиротСборная России выбрала арену для проведения стыковых матчей за выход на ЧМ