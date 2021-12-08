https://ria.ru/20211208/zhurnalisty-1762831342.html

Байден пошутил, что обсуждал с Путиным журналистов

Байден пошутил, что обсуждал с Путиным журналистов - РИА Новости, 08.12.2021

Байден пошутил, что обсуждал с Путиным журналистов

Президент США Джо Байден пошутил, заявив журналистам, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным представителей прессы. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T19:56

2021-12-08T19:56

2021-12-08T19:56

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил, заявив журналистам, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным представителей прессы."Он спрашивал о вас много, много о вас говорил", - сказал Байден, указав на журналистов.Кадры общения американского лидера со своим пулом транслировали американские телеканалы.Вслед за ремаркой президент США дал развернутый комментарий о произошедшем разговоре с Путиным и о своих дальнейших ожиданиях.Путин и Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. Во время встречи Путин сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений. Байден, в свою очередь, пригрозил, что США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный флаг НАТО.

https://ria.ru/20211208/bayden-1762826923.html

украина

киев

сша

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в мире, украина, киев, сша, владимир путин, джо байден, нато