https://ria.ru/20211208/zhurnalisty-1762831342.html
Байден пошутил, что обсуждал с Путиным журналистов
Байден пошутил, что обсуждал с Путиным журналистов - РИА Новости, 08.12.2021
Байден пошутил, что обсуждал с Путиным журналистов
Президент США Джо Байден пошутил, заявив журналистам, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным представителей прессы. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T19:56
2021-12-08T19:56
2021-12-08T19:56
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил, заявив журналистам, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным представителей прессы."Он спрашивал о вас много, много о вас говорил", - сказал Байден, указав на журналистов.Кадры общения американского лидера со своим пулом транслировали американские телеканалы.Вслед за ремаркой президент США дал развернутый комментарий о произошедшем разговоре с Путиным и о своих дальнейших ожиданиях.Путин и Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. Во время встречи Путин сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений. Байден, в свою очередь, пригрозил, что США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный флаг НАТО.
https://ria.ru/20211208/bayden-1762826923.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир путин, джо байден, нато
Байден пошутил, что обсуждал с Путиным журналистов
Президент США Байден пошутил, что обсуждал с президентом Путиным журналистов