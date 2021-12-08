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Жириновский: Путин и Байден могли обсудить ответ России на угрозу Украины
Жириновский: Путин и Байден могли обсудить ответ России на угрозу Украины - РИА Новости, 08.12.2021
Жириновский: Путин и Байден могли обсудить ответ России на угрозу Украины
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя онлайн-встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, допустил, что они обсуждали ситуацию на Украине РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T15:36
2021-12-08T15:44
политика
украина
сша
владимир жириновский
владимир путин
джо байден
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя онлайн-встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, допустил, что они обсуждали ситуацию на Украине и условия, при которых Москва может применять меры для нейтрализации вероятных угроз со стороны Киева.Путин и Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, российский лидер сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений. Ранее Путин отмечал, что Россия никогда ни на кого не собиралась нападать, но у нее есть свои озабоченности, есть свои "красные линии"."Мы не можем знать точные формулировки, но я считаю, что были выставлены условия: если со стороны Украины будет явная угроза России, то мы будем иметь право принять меры для нейтрализации этих угроз", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.Также он отметил, что у РФ нет желания начинать войны или забирать территории, но "мы обязаны и по Конституции и по моральным соображениям защищать наших граждан"."Поэтому Джо Байден услышал позицию нашего руководства. Повторяюсь: речь идёт не о войнах, а о защите граждан. Поэтому никакие угрозы и санкции не нужны, это только нагнетает обстановку", - продолжил Жириновский.Он также отметил, что очень важен сам факт встречи лидеров России и США. "Главное, что президенты обсудили вопросы международной безопасности. Такие вопросы важно обсуждать лично, потому что чиновники могут исказить позицию лидеров, что-то неправильно донести", - добавил политик.
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политика, украина, сша, владимир жириновский, владимир путин, джо байден, россия
15:36 08.12.2021 (обновлено: 15:44 08.12.2021)
 
Жириновский: Путин и Байден могли обсудить ответ России на угрозу Украины

Лидер ЛДПР Жириновский: Путин и Байден могли обсудить право ответа России на угрозу Украины

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя онлайн-встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, допустил, что они обсуждали ситуацию на Украине и условия, при которых Москва может применять меры для нейтрализации вероятных угроз со стороны Киева.
Путин и Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, российский лидер сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений. Ранее Путин отмечал, что Россия никогда ни на кого не собиралась нападать, но у нее есть свои озабоченности, есть свои "красные линии".
"Мы не можем знать точные формулировки, но я считаю, что были выставлены условия: если со стороны Украины будет явная угроза России, то мы будем иметь право принять меры для нейтрализации этих угроз", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что у РФ нет желания начинать войны или забирать территории, но "мы обязаны и по Конституции и по моральным соображениям защищать наших граждан".
Онлайн саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
10:42
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"Поэтому Джо Байден услышал позицию нашего руководства. Повторяюсь: речь идёт не о войнах, а о защите граждан. Поэтому никакие угрозы и санкции не нужны, это только нагнетает обстановку", - продолжил Жириновский.
Он также отметил, что очень важен сам факт встречи лидеров России и США. "Главное, что президенты обсудили вопросы международной безопасности. Такие вопросы важно обсуждать лично, потому что чиновники могут исказить позицию лидеров, что-то неправильно донести", - добавил политик.
 
ПолитикаУкраинаСШАВладимир ЖириновскийВладимир ПутинДжо БайденРоссия
 
 
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