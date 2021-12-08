15:36 08.12.2021 (обновлено: 15:44 08.12.2021)
Жириновский: Путин и Байден могли обсудить ответ России на угрозу Украины
Лидер ЛДПР Жириновский: Путин и Байден могли обсудить право ответа России на угрозу Украины
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя онлайн-встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, допустил, что они обсуждали ситуацию на Украине и условия, при которых Москва может применять меры для нейтрализации вероятных угроз со стороны Киева.
Путин и Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, российский лидер сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений. Ранее Путин отмечал, что Россия никогда ни на кого не собиралась нападать, но у нее есть свои озабоченности, есть свои "красные линии".
"Мы не можем знать точные формулировки, но я считаю, что были выставлены условия: если со стороны Украины будет явная угроза России, то мы будем иметь право принять меры для нейтрализации этих угроз", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что у РФ нет желания начинать войны или забирать территории, но "мы обязаны и по Конституции и по моральным соображениям защищать наших граждан".
"Поэтому Джо Байден услышал позицию нашего руководства. Повторяюсь: речь идёт не о войнах, а о защите граждан. Поэтому никакие угрозы и санкции не нужны, это только нагнетает обстановку", - продолжил Жириновский.
Он также отметил, что очень важен сам факт встречи лидеров России и США. "Главное, что президенты обсудили вопросы международной безопасности. Такие вопросы важно обсуждать лично, потому что чиновники могут исказить позицию лидеров, что-то неправильно донести", - добавил политик.