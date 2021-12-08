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Байден в беседе с Путиным вспомнил о жертвах Второй мировой войны
Байден в беседе с Путиным вспомнил о жертвах Второй мировой войны - РИА Новости, 08.12.2021
Байден в беседе с Путиным вспомнил о жертвах Второй мировой войны
Президент США Джо Байден в ходе общения с российским лидером Владимиром Путиным вспомнил о жертвах Второй мировой войны, упомянул о своих родных, говорил... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T00:18
2021-12-08T00:18
2021-12-08T00:18
в мире
сша
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе общения с российским лидером Владимиром Путиным вспомнил о жертвах Второй мировой войны, упомянул о своих родных, говорил проникновенно, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков
Байден в беседе с Путиным вспомнил о жертвах Второй мировой войны
Помощник президента Ушаков: Байден в беседе с Путиным вспомнил о жертвах Второй мировой