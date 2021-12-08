Байден в беседе с Путиным вспомнил о жертвах Второй мировой войны

"Байден стал по своей инициативе вспоминать о жертвах, которые понесли две страны и два народа в ходе Второй мировой войны. Вспомнил о нападении японцев на Перл Харбор. Очень чувствительно, я бы сказал, упомянул о том, что в ходе этой войны он потерял своих близких и родных. Он был расчувствован и говорил проникновенно по этой теме", - сказал Ушаков по итогам переговоров лидеров двух стран.