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Правительство выделит более 12 миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам
Правительство выделит более 12 миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам - РИА Новости, 08.12.2021
Правительство выделит более 12 миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам
Правительство РФ выделит более 12 миллиардов рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сфера, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:26
2021-12-08T13:26
2021-12-08T15:50
россия
общество
зарплата
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделит более 12 миллиардов рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сфера, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы сегодня выделим свыше 12 миллиардов рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Прошу министра труда и социальной защиты Антона Олеговича Котякова взять исполнение этого решения под личный контроль и совместно с министерством финансов строго следить за тем, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены", - сказал он на заседании правительства.
https://ria.ru/20211208/vakansii-1762678313.html
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"Мы выделим свыше 12 млрд рублей" – Мишустин о повышении зарплат бюджетников
Правительство выделит более 12 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетников. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в ходе заседания кабмина в Москве в среду. Глава правительства поручил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову взять исполнение решения под личный контроль и совместно с Министерством финансов "строго следить, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены".
2021-12-08T13:26
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россия, общество, зарплата, правительство рф, михаил мишустин
13:26 08.12.2021 (обновлено: 15:50 08.12.2021)
Правительство выделит более 12 миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам
Правительство выделит более 12 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетникам