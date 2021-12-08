https://ria.ru/20211208/zarplaty-1762740833.html

Правительство выделит более 12 миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам

Правительство выделит более 12 миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам - РИА Новости, 08.12.2021

Правительство выделит более 12 миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам

Правительство РФ выделит более 12 миллиардов рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сфера, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T13:26

2021-12-08T13:26

2021-12-08T15:50

россия

общество

зарплата

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделит более 12 миллиардов рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сфера, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы сегодня выделим свыше 12 миллиардов рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Прошу министра труда и социальной защиты Антона Олеговича Котякова взять исполнение этого решения под личный контроль и совместно с министерством финансов строго следить за тем, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены", - сказал он на заседании правительства.

https://ria.ru/20211208/vakansii-1762678313.html

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"Мы выделим свыше 12 млрд рублей" – Мишустин о повышении зарплат бюджетников Правительство выделит более 12 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетников. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в ходе заседания кабмина в Москве в среду. Глава правительства поручил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову взять исполнение решения под личный контроль и совместно с Министерством финансов "строго следить, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены". 2021-12-08T13:26 true PT0M56S

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россия, общество, зарплата, правительство рф, михаил мишустин