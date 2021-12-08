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В Челябинской области сняли запрет на ночную работу кафе и ресторанов
В Челябинской области сняли запрет на ночную работу кафе и ресторанов - РИА Новости, 08.12.2021
В Челябинской области сняли запрет на ночную работу кафе и ресторанов
Запрет на работу заведений общественного питания в ночное время снимается в Челябинской области, посещать их можно с 1 декабря при наличии QR-кода, сообщила... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:20
2021-12-08T11:20
2021-12-08T11:20
распространение коронавируса
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челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 дек – РИА Новости. Запрет на работу заведений общественного питания в ночное время снимается в Челябинской области, посещать их можно с 1 декабря при наличии QR-кода, сообщила пресс-служба правительства региона.Ранее глава региона Алексей Текслер сообщал, что с 25 октября 2021 года в ночное время запрещается оказание гражданам услуг общественного питания (с 23.00 до 06.00), кроме услуги на вынос и доставки заказов."Во время прямой линии с жителями региона в среду губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о снятии ограничения на работу заведений общественного питания в период с 23.00 до 06.00", - говорится в сообщении.Предприятия общественного питания смогут работать в ночное время, при этом с 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года вход граждан в заведения осуществляется только при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода или документа о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации, уточняется в сообщении.Как сообщалось, в области с 1 декабря введена обязательная вакцинация против новой коронавирусной инфекции для пожилых граждан, студентов, а также медиков, учителей и сотрудников, работающих в сфере обслуживания населения: торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, соцзащиты населения, ЖКХ.По данным минздрава региона, в области с начала пандемии подтверждено 133 716 случаев заболевания COVID-19 (плюс 630 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников нет).
https://ria.ru/20211201/krym-1761589102.html
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общество, челябинская область, здоровье - общество, алексей текслер, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Челябинской области сняли запрет на ночную работу кафе и ресторанов
В Челябинской области сняли запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время
ЧЕЛЯБИНСК, 8 дек – РИА Новости.
Запрет на работу заведений общественного питания в ночное время снимается в Челябинской области
, посещать их можно с 1 декабря при наличии QR-кода, сообщила пресс-служба правительства региона.
Ранее глава региона Алексей Текслер
сообщал, что с 25 октября 2021 года в ночное время запрещается оказание гражданам услуг общественного питания (с 23.00 до 06.00), кроме услуги на вынос и доставки заказов.
"Во время прямой линии с жителями региона в среду губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о снятии ограничения на работу заведений общественного питания в период с 23.00 до 06.00", - говорится в сообщении.
Предприятия общественного питания смогут работать в ночное время, при этом с 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года вход граждан в заведения осуществляется только при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода или документа о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации, уточняется в сообщении.
Как сообщалось, в области с 1 декабря введена обязательная вакцинация против новой коронавирусной инфекции для пожилых граждан, студентов, а также медиков, учителей и сотрудников, работающих в сфере обслуживания населения: торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, соцзащиты населения, ЖКХ.
По данным минздрава региона, в области с начала пандемии подтверждено 133 716 случаев заболевания COVID-19 (плюс 630 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников нет).