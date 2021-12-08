Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211208/zakonoproekt-1762738674.html
Госдума одобрила проект о совершенствовании бесплатной юридической помощи
Госдума одобрила проект о совершенствовании бесплатной юридической помощи - РИА Новости, 08.12.2021
Госдума одобрила проект о совершенствовании бесплатной юридической помощи
Государственная Дума на пленарном заседании в среду одобрила в I чтении законопроект, направленный на совершенствование деятельности по оказанию бесплатной... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:16
2021-12-08T13:16
общество
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665688_0:130:2909:1766_1920x0_80_0_0_1b133cf7393ba63fcce787aa43b7a4bb.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду одобрила в I чтении законопроект, направленный на совершенствование деятельности по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам РФ, в частности, в нем предлагается наделить Минюст России дополнительными полномочиями."Предлагается дополнить федеральный закон № 324-Ф3 ("О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации") пунктом о расширении перечня субъектов негосударственной системы бесплатной юридической помощи", - следует из пояснительной записки.Законопроектом предлагается наделить Минюст РФ полномочиями по методическому обеспечению деятельности юридических клиник, которые оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь, по утверждению формы документов, необходимых для проведения мониторинга деятельности органов госвласти, внебюджетных фондов, юридических бюро, адвокатских палат субъектов РФ, негосударственных центров бесплатной юридической помощи и юридических клиник по оказанию гражданам бесплатной юрпомощи и правовому просвещению населения."Предусмотреть, что юридическая клиника создается только в качестве структурного подразделения образовательной организации высшего образования (в настоящее время она может создаваться также в качестве юридического лица – если такое право предоставлено образовательной организации высшего образования ее учредителем)", - отмечается в документе.Кроме этого, законопроектом предлагается установить требования к студентам, участвующим в оказании бесплатной юрпомощи в юридической клинике: они должны отучиться не менее половины срока получения образования и не иметь академической задолженности."Обязать образовательную организацию высшего образования, создавшую юридическую клинику, в течение 10-ти дней со дня ее создания направить в территориальный орган Минюста России уведомление о создании юридической клиники, которое должно содержать сведения как о самой клинике, так и о видах бесплатной юридической помощи, которые она будет оказывать, категориях граждан, которые будут иметь право на ее получение, и перечне правовых вопросов, по которым будет оказываться бесплатная юридическая помощь", - добавляется в проекте.
https://ria.ru/20211207/neyroset-1762566741.html
https://ria.ru/20211123/pomosch-1760364009.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665688_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_ddc0e9be90f9e56c9d20f9cc26585ca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, россия
13:16 08.12.2021
 
Госдума одобрила проект о совершенствовании бесплатной юридической помощи

Госдума одобрила в первом чтении проект о совершенствовании бесплатной юридической помощи

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду одобрила в I чтении законопроект, направленный на совершенствование деятельности по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам РФ, в частности, в нем предлагается наделить Минюст России дополнительными полномочиями.
"Предлагается дополнить федеральный закон № 324-Ф3 ("О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации") пунктом о расширении перечня субъектов негосударственной системы бесплатной юридической помощи", - следует из пояснительной записки.
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 14:51
Нейросети начнут оказывать правовую помощь в России
Законопроектом предлагается наделить Минюст РФ полномочиями по методическому обеспечению деятельности юридических клиник, которые оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь, по утверждению формы документов, необходимых для проведения мониторинга деятельности органов госвласти, внебюджетных фондов, юридических бюро, адвокатских палат субъектов РФ, негосударственных центров бесплатной юридической помощи и юридических клиник по оказанию гражданам бесплатной юрпомощи и правовому просвещению населения.
"Предусмотреть, что юридическая клиника создается только в качестве структурного подразделения образовательной организации высшего образования (в настоящее время она может создаваться также в качестве юридического лица – если такое право предоставлено образовательной организации высшего образования ее учредителем)", - отмечается в документе.
Кроме этого, законопроектом предлагается установить требования к студентам, участвующим в оказании бесплатной юрпомощи в юридической клинике: они должны отучиться не менее половины срока получения образования и не иметь академической задолженности.
"Обязать образовательную организацию высшего образования, создавшую юридическую клинику, в течение 10-ти дней со дня ее создания направить в территориальный орган Минюста России уведомление о создании юридической клиники, которое должно содержать сведения как о самой клинике, так и о видах бесплатной юридической помощи, которые она будет оказывать, категориях граждан, которые будут иметь право на ее получение, и перечне правовых вопросов, по которым будет оказываться бесплатная юридическая помощь", - добавляется в проекте.
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 16:01
Правительство выделило средства на пункты мобильной юридической помощи
 
ОбществоГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01Кулеба заявил о готовности пойти на уступки в отношениях с Россией
03:00Юрист: власти могут забрать место на кладбище и перезахоронить умершего
02:38Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеров
02:35Диетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый день
02:28Хинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочий
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
Лента новостейМолния
Кулеба заявил о готовности пойти на уступки в отношениях с РоссиейЮрист: власти могут забрать место на кладбище и перезахоронить умершегоСудебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеровДиетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый деньХинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочийАналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми