https://ria.ru/20211208/zakonoproekt-1762738674.html

Госдума одобрила проект о совершенствовании бесплатной юридической помощи

Госдума одобрила проект о совершенствовании бесплатной юридической помощи - РИА Новости, 08.12.2021

Госдума одобрила проект о совершенствовании бесплатной юридической помощи

Государственная Дума на пленарном заседании в среду одобрила в I чтении законопроект, направленный на совершенствование деятельности по оказанию бесплатной... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T13:16

2021-12-08T13:16

2021-12-08T13:16

общество

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665688_0:130:2909:1766_1920x0_80_0_0_1b133cf7393ba63fcce787aa43b7a4bb.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду одобрила в I чтении законопроект, направленный на совершенствование деятельности по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам РФ, в частности, в нем предлагается наделить Минюст России дополнительными полномочиями."Предлагается дополнить федеральный закон № 324-Ф3 ("О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации") пунктом о расширении перечня субъектов негосударственной системы бесплатной юридической помощи", - следует из пояснительной записки.Законопроектом предлагается наделить Минюст РФ полномочиями по методическому обеспечению деятельности юридических клиник, которые оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь, по утверждению формы документов, необходимых для проведения мониторинга деятельности органов госвласти, внебюджетных фондов, юридических бюро, адвокатских палат субъектов РФ, негосударственных центров бесплатной юридической помощи и юридических клиник по оказанию гражданам бесплатной юрпомощи и правовому просвещению населения."Предусмотреть, что юридическая клиника создается только в качестве структурного подразделения образовательной организации высшего образования (в настоящее время она может создаваться также в качестве юридического лица – если такое право предоставлено образовательной организации высшего образования ее учредителем)", - отмечается в документе.Кроме этого, законопроектом предлагается установить требования к студентам, участвующим в оказании бесплатной юрпомощи в юридической клинике: они должны отучиться не менее половины срока получения образования и не иметь академической задолженности."Обязать образовательную организацию высшего образования, создавшую юридическую клинику, в течение 10-ти дней со дня ее создания направить в территориальный орган Минюста России уведомление о создании юридической клиники, которое должно содержать сведения как о самой клинике, так и о видах бесплатной юридической помощи, которые она будет оказывать, категориях граждан, которые будут иметь право на ее получение, и перечне правовых вопросов, по которым будет оказываться бесплатная юридическая помощь", - добавляется в проекте.

https://ria.ru/20211207/neyroset-1762566741.html

https://ria.ru/20211123/pomosch-1760364009.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, россия