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В Японии совершил аварийную посадку истребитель F35 сил самообороны
В Японии совершил аварийную посадку истребитель F35 сил самообороны - РИА Новости, 08.12.2021
В Японии совершил аварийную посадку истребитель F35 сил самообороны
Истребитель F35 сил самообороны Японии совершил аварийную посадку на самом северном японском острове Хоккайдо, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T08:57
2021-12-08T08:58
в мире
япония
хоккайдо
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ТОКИО, 8 дек – РИА Новости. Истребитель F35 сил самообороны Японии совершил аварийную посадку на самом северном японском острове Хоккайдо, сообщил телеканал NHK.Отмечается, что истребитель F35, приписанный к базе военно-воздушных сил самообороны Мисава, совершил аварийную посадку в аэропорту Хакодатэ, видимых повреждений на корпусе самолета нет. По сообщению телеканала, жизни и здоровью пилота ничто не угрожает, он избежал травм.Причины происшествия выясняются. Временно была закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта.
https://ria.ru/20211201/yaponiya-1761575728.html
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в мире, япония, хоккайдо
08:57 08.12.2021 (обновлено: 08:58 08.12.2021)
 
В Японии совершил аварийную посадку истребитель F35 сил самообороны

На Хоккайдо совершил аварийную посадку истребитель F35 сил самообороны Японии

© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Christine GroeningАмериканский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Christine Groening
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 дек – РИА Новости. Истребитель F35 сил самообороны Японии совершил аварийную посадку на самом северном японском острове Хоккайдо, сообщил телеканал NHK.
Отмечается, что истребитель F35, приписанный к базе военно-воздушных сил самообороны Мисава, совершил аварийную посадку в аэропорту Хакодатэ, видимых повреждений на корпусе самолета нет. По сообщению телеканала, жизни и здоровью пилота ничто не угрожает, он избежал травм.
Причины происшествия выясняются. Временно была закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта.
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В миреЯпонияХоккайдо
 
 
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