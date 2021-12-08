https://ria.ru/20211208/yaponiya-1762685369.html
В Японии совершил аварийную посадку истребитель F35 сил самообороны
В Японии совершил аварийную посадку истребитель F35 сил самообороны - РИА Новости, 08.12.2021
В Японии совершил аварийную посадку истребитель F35 сил самообороны
Истребитель F35 сил самообороны Японии совершил аварийную посадку на самом северном японском острове Хоккайдо, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T08:57
2021-12-08T08:57
2021-12-08T08:58
в мире
япония
хоккайдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571733692_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_28a76ca88720285e8ba57c7396c2f0a7.jpg
ТОКИО, 8 дек – РИА Новости. Истребитель F35 сил самообороны Японии совершил аварийную посадку на самом северном японском острове Хоккайдо, сообщил телеканал NHK.Отмечается, что истребитель F35, приписанный к базе военно-воздушных сил самообороны Мисава, совершил аварийную посадку в аэропорту Хакодатэ, видимых повреждений на корпусе самолета нет. По сообщению телеканала, жизни и здоровью пилота ничто не угрожает, он избежал травм.Причины происшествия выясняются. Временно была закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта.
https://ria.ru/20211201/yaponiya-1761575728.html
япония
хоккайдо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571733692_161:0:1761:1200_1920x0_80_0_0_cb601bd88d0e8f425f668ba499b0d18b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, хоккайдо
08:57 08.12.2021 (обновлено: 08:58 08.12.2021)
В Японии совершил аварийную посадку истребитель F35 сил самообороны
На Хоккайдо совершил аварийную посадку истребитель F35 сил самообороны Японии