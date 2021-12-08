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В Японии совершил аварийную посадку истребитель F35 сил самообороны

В Японии совершил аварийную посадку истребитель F35 сил самообороны - РИА Новости, 08.12.2021

В Японии совершил аварийную посадку истребитель F35 сил самообороны

Истребитель F35 сил самообороны Японии совершил аварийную посадку на самом северном японском острове Хоккайдо, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T08:57

2021-12-08T08:57

2021-12-08T08:58

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ТОКИО, 8 дек – РИА Новости. Истребитель F35 сил самообороны Японии совершил аварийную посадку на самом северном японском острове Хоккайдо, сообщил телеканал NHK.Отмечается, что истребитель F35, приписанный к базе военно-воздушных сил самообороны Мисава, совершил аварийную посадку в аэропорту Хакодатэ, видимых повреждений на корпусе самолета нет. По сообщению телеканала, жизни и здоровью пилота ничто не угрожает, он избежал травм.Причины происшествия выясняются. Временно была закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта.

https://ria.ru/20211201/yaponiya-1761575728.html

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в мире, япония, хоккайдо