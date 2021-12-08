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Московского полицейского проверяют на причастность ко взятке
Московского полицейского проверяют на причастность ко взятке - РИА Новости, 08.12.2021
Московского полицейского проверяют на причастность ко взятке
Сотрудника отдела полиции по московскому району Гольяново проверяют на причастность к попытке за взятку "решить" вопрос с уголовным делом, при спецоперации... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T10:43
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происшествия
москва
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сотрудника отдела полиции по московскому району Гольяново проверяют на причастность к попытке за взятку "решить" вопрос с уголовным делом, при спецоперации задержан посредник, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.По ее информации, оперативники собственной безопасности столичного ГУМВД "пресекли противоправное деяние": в управление собственной безопасности обратился мужчина, заявивший, что некий гражданин предложил ему за деньги избежать уголовной ответственности через связи в правоохранительных органах. В ходе спецоперации он был задержан при передаче денег."На причастность к указанному преступлению проверяется один сотрудник ОМВД России по району Гольяново", - сообщили в пресс-службе, не раскрывая личность полицейского.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
10:43 08.12.2021
 
Московского полицейского проверяют на причастность ко взятке

Сотрудника московского ОВД "Гольяново" проверяют на причастность ко взятке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сотрудника отдела полиции по московскому району Гольяново проверяют на причастность к попытке за взятку "решить" вопрос с уголовным делом, при спецоперации задержан посредник, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.
По ее информации, оперативники собственной безопасности столичного ГУМВД "пресекли противоправное деяние": в управление собственной безопасности обратился мужчина, заявивший, что некий гражданин предложил ему за деньги избежать уголовной ответственности через связи в правоохранительных органах. В ходе спецоперации он был задержан при передаче денег.
"На причастность к указанному преступлению проверяется один сотрудник ОМВД России по району Гольяново", - сообщили в пресс-службе, не раскрывая личность полицейского.
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