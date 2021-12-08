https://ria.ru/20211208/vzyatka-1762699777.html

Московского полицейского проверяют на причастность ко взятке

Московского полицейского проверяют на причастность ко взятке - РИА Новости, 08.12.2021

Московского полицейского проверяют на причастность ко взятке

Сотрудника отдела полиции по московскому району Гольяново проверяют на причастность к попытке за взятку "решить" вопрос с уголовным делом, при спецоперации... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:43

2021-12-08T10:43

2021-12-08T10:43

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сотрудника отдела полиции по московскому району Гольяново проверяют на причастность к попытке за взятку "решить" вопрос с уголовным делом, при спецоперации задержан посредник, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.По ее информации, оперативники собственной безопасности столичного ГУМВД "пресекли противоправное деяние": в управление собственной безопасности обратился мужчина, заявивший, что некий гражданин предложил ему за деньги избежать уголовной ответственности через связи в правоохранительных органах. В ходе спецоперации он был задержан при передаче денег."На причастность к указанному преступлению проверяется один сотрудник ОМВД России по району Гольяново", - сообщили в пресс-службе, не раскрывая личность полицейского.

https://ria.ru/20210906/vzyatka-1748801818.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)