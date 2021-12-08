https://ria.ru/20211208/vstrecha-1762663645.html

Путин и Байден на онлайн-саммите не обсуждали очную встречу

Путин и Байден на онлайн-саммите не обсуждали очную встречу - РИА Новости, 08.12.2021

Путин и Байден на онлайн-саммите не обсуждали очную встречу

Очная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на нейтральной территории в перспективе возможна, но в ходе онлайн-саммита лидеры это не... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T00:16

2021-12-08T00:16

2021-12-08T00:23

сша

владимир путин

джо байден

юрий ушаков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762632347_0:391:2944:2047_1920x0_80_0_0_9f4c7db2a6827e8fba804d5f7bd66ba2.jpg

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Очная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на нейтральной территории в перспективе возможна, но в ходе онлайн-саммита лидеры это не обсуждали, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.Он напомнил, что ранее был уговор между российской и американской стороной, что "мы организуем видеоконференцию, а затем подумаем о дальнейших контактах, в том числе посмотрим и на возможность организации встречи президентов где-то на нейтральной территории в дальнейшем".

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия