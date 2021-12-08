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Путин и Байден на онлайн-саммите не обсуждали очную встречу
Путин и Байден на онлайн-саммите не обсуждали очную встречу - РИА Новости, 08.12.2021
Путин и Байден на онлайн-саммите не обсуждали очную встречу
Очная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на нейтральной территории в перспективе возможна, но в ходе онлайн-саммита лидеры это не... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T00:16
2021-12-08T00:16
2021-12-08T00:23
сша
владимир путин
джо байден
юрий ушаков
россия
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Очная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на нейтральной территории в перспективе возможна, но в ходе онлайн-саммита лидеры это не обсуждали, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.Он напомнил, что ранее был уговор между российской и американской стороной, что "мы организуем видеоконференцию, а затем подумаем о дальнейших контактах, в том числе посмотрим и на возможность организации встречи президентов где-то на нейтральной территории в дальнейшем".
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сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия
00:16 08.12.2021 (обновлено: 00:23 08.12.2021)
Путин и Байден на онлайн-саммите не обсуждали очную встречу
Помощник президента России Ушаков: Путин и Байден не обсуждали очную встречу