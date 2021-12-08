На Кубани завершили первый этап реконструкции Ейского водовода
Краснодарский край завершил строительство 11-километрового участка Ейского водовода
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Краснодарский край завершил строительство 11-километрового участка Ейского группового водовода - одного из крупнейших объектов водоснабжения региона, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
"Это первый этап масштабной реконструкции Ейского группового водовода. Сегодня новый участок начали вводить в эксплуатацию. Протяженность ветки составила 10 километров 850 метров, на ее строительство из краевого бюджета выделили более 1 миллиарда рублей. Она заменила наиболее аварийный участок старого водовода, что позволит решить многолетнюю проблему и стабилизировать ситуацию с водоснабжением в северной зоне Краснодарского края", – сказал Кондратьев.
Уточняется, что объект строят в рамках краевой госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства". Магистраль обеспечивает питьевой водой Ейский, Щербиновский, Староминский, Кущевский районы Кубани и Азовский район Ростовской области.
Вторую нитку магистрального водовода планируют построить до 2024 года. Ее протяженность составит 95 километров.
Также в Краснодарском крае продолжается реконструкция других крупных инфраструктурных объектов. Так, на год раньше срока было завершено строительство 11-километрового участка Троицкого водовода. Новая ветка от хутора Веселый до Крымска позволила увеличить объем подачи воды около 500 тысячам жителей Геленджика, Новороссийска и Крымска. В Темрюкском районе была построена новая ветка Таманского водовода протяженностью 16,5 километра.
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