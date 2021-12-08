Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211208/vodovod-1762677387.html
На Кубани завершили первый этап реконструкции Ейского водовода
На Кубани завершили первый этап реконструкции Ейского водовода - РИА Новости, 08.12.2021
На Кубани завершили первый этап реконструкции Ейского водовода
Краснодарский край завершил строительство 11-километрового участка Ейского группового водовода - одного из крупнейших объектов водоснабжения региона, сообщил... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T05:49
2021-12-08T05:49
общество
краснодарский край
вениамин кондратьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735469758_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_0dd9dcd890a9a46c943910c27b657227.jpg
КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Краснодарский край завершил строительство 11-километрового участка Ейского группового водовода - одного из крупнейших объектов водоснабжения региона, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.Уточняется, что объект строят в рамках краевой госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства". Магистраль обеспечивает питьевой водой Ейский, Щербиновский, Староминский, Кущевский районы Кубани и Азовский район Ростовской области.Вторую нитку магистрального водовода планируют построить до 2024 года. Ее протяженность составит 95 километров.Также в Краснодарском крае продолжается реконструкция других крупных инфраструктурных объектов. Так, на год раньше срока было завершено строительство 11-километрового участка Троицкого водовода. Новая ветка от хутора Веселый до Крымска позволила увеличить объем подачи воды около 500 тысячам жителей Геленджика, Новороссийска и Крымска. В Темрюкском районе была построена новая ветка Таманского водовода протяженностью 16,5 километра.
https://ria.ru/20201217/voda-1589729637.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735469758_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea4de9c1038b7c9e0340c990c80f6f5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, краснодарский край, вениамин кондратьев
05:49 08.12.2021
 
На Кубани завершили первый этап реконструкции Ейского водовода

Краснодарский край завершил строительство 11-километрового участка Ейского водовода

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Краснодарский край завершил строительство 11-километрового участка Ейского группового водовода - одного из крупнейших объектов водоснабжения региона, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
"Это первый этап масштабной реконструкции Ейского группового водовода. Сегодня новый участок начали вводить в эксплуатацию. Протяженность ветки составила 10 километров 850 метров, на ее строительство из краевого бюджета выделили более 1 миллиарда рублей. Она заменила наиболее аварийный участок старого водовода, что позволит решить многолетнюю проблему и стабилизировать ситуацию с водоснабжением в северной зоне Краснодарского края", – сказал Кондратьев.
Уточняется, что объект строят в рамках краевой госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства". Магистраль обеспечивает питьевой водой Ейский, Щербиновский, Староминский, Кущевский районы Кубани и Азовский район Ростовской области.
Вторую нитку магистрального водовода планируют построить до 2024 года. Ее протяженность составит 95 километров.
Также в Краснодарском крае продолжается реконструкция других крупных инфраструктурных объектов. Так, на год раньше срока было завершено строительство 11-километрового участка Троицкого водовода. Новая ветка от хутора Веселый до Крымска позволила увеличить объем подачи воды около 500 тысячам жителей Геленджика, Новороссийска и Крымска. В Темрюкском районе была построена новая ветка Таманского водовода протяженностью 16,5 километра.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря 2020, 16:08
Кондратьев рассказал, когда на Кубани улучшится водоснабжение
 
ОбществоКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:49"Союз МС-20" с японскими космическими туристами вышел на орбиту
10:48Путин не позволил Байдену говорить языком ультиматумов, заявили в Сербии
10:47В Польше прокомментировали итоги беседы Путина и Байдена
10:43Московского полицейского проверяют на причастность ко взятке
10:42На Украине назвали последствия переговоров Путина и Байдена
10:39Ракета "Союз" отправила японских туристов к МКС
10:39Выборы в Госдуму обошлись бюджету более чем в 18,6 миллиарда рублей
10:39Вирусолог оценил вероятность вытеснения дельта-штамма "омикроном"
10:31Ректор "Шанинки" готов сотрудничать со следствием, заявили в ОНК
10:30Тюменского чиновника заподозрили в хищении пяти миллионов рублей
10:29Собянин выделил 130 миллионов рублей на зарядные станции для электромобилей
10:26В России предложили объявить пятницу выходным для мусульман
10:25Германия и США провели переговоры по "Северному потоку — 2", сообщили СМИ
10:22Бывший астронавт НАСА призвал США и Россию сотрудничать по космосу
10:20В Москве сугробы выросли до 23 сантиметров в высоту после снегопада
10:17В Совфеде ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССР
10:16Собянин выделил 252,9 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачей
10:10Главы республик выиграли от распада СССР, но Союз проиграл, заявил Косачев
10:10Аксенов назвал Беловежское соглашение смертным приговором СССР
10:06Астронавт НАСА рассказал, почему американцы откладывают полет на Луну
Лента новостейМолния
"Союз МС-20" с японскими космическими туристами вышел на орбитуПутин не позволил Байдену говорить языком ультиматумов, заявили в СербииВ Польше прокомментировали итоги беседы Путина и БайденаМосковского полицейского проверяют на причастность ко взяткеНа Украине назвали последствия переговоров Путина и Байдена Ракета "Союз" отправила японских туристов к МКСВыборы в Госдуму обошлись бюджету более чем в 18,6 миллиарда рублейВирусолог оценил вероятность вытеснения дельта-штамма "омикроном"Ректор "Шанинки" готов сотрудничать со следствием, заявили в ОНКТюменского чиновника заподозрили в хищении пяти миллионов рублейСобянин выделил 130 миллионов рублей на зарядные станции для электромобилейВ России предложили объявить пятницу выходным для мусульманГермания и США провели переговоры по "Северному потоку — 2", сообщили СМИБывший астронавт НАСА призвал США и Россию сотрудничать по космосуВ Москве сугробы выросли до 23 сантиметров в высоту после снегопадаВ Совфеде ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССРСобянин выделил 252,9 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачейГлавы республик выиграли от распада СССР, но Союз проиграл, заявил КосачевАксенов назвал Беловежское соглашение смертным приговором СССРАстронавт НАСА рассказал, почему американцы откладывают полет на Луну