https://ria.ru/20211208/vodovod-1762677387.html

На Кубани завершили первый этап реконструкции Ейского водовода

На Кубани завершили первый этап реконструкции Ейского водовода - РИА Новости, 08.12.2021

На Кубани завершили первый этап реконструкции Ейского водовода

Краснодарский край завершил строительство 11-километрового участка Ейского группового водовода - одного из крупнейших объектов водоснабжения региона, сообщил... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T05:49

2021-12-08T05:49

2021-12-08T05:49

общество

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Краснодарский край завершил строительство 11-километрового участка Ейского группового водовода - одного из крупнейших объектов водоснабжения региона, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.Уточняется, что объект строят в рамках краевой госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства". Магистраль обеспечивает питьевой водой Ейский, Щербиновский, Староминский, Кущевский районы Кубани и Азовский район Ростовской области.Вторую нитку магистрального водовода планируют построить до 2024 года. Ее протяженность составит 95 километров.Также в Краснодарском крае продолжается реконструкция других крупных инфраструктурных объектов. Так, на год раньше срока было завершено строительство 11-километрового участка Троицкого водовода. Новая ветка от хутора Веселый до Крымска позволила увеличить объем подачи воды около 500 тысячам жителей Геленджика, Новороссийска и Крымска. В Темрюкском районе была построена новая ветка Таманского водовода протяженностью 16,5 километра.

https://ria.ru/20201217/voda-1589729637.html

краснодарский край

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общество, краснодарский край, вениамин кондратьев