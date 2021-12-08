https://ria.ru/20211208/vaktsinatsiya-1762811583.html

Трутнев раскритиковал работу глав трех регионов по вакцинации

Трутнев раскритиковал работу глав трех регионов по вакцинации - РИА Новости, 08.12.2021

Трутнев раскритиковал работу глав трех регионов по вакцинации

Губернаторы Хабаровского края, ЕАО и Приморья не предприняли достаточно усилий и не достигли в своих регионах среднероссийского показателя по вакцинации, заявил РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T17:49

2021-12-08T17:49

2021-12-08T17:49

распространение коронавируса

общество

приморский край

хабаровский край

еврейская автономная область

юрий трутнев

здоровье - общество

дальний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Губернаторы Хабаровского края, ЕАО и Приморья не предприняли достаточно усилий и не достигли в своих регионах среднероссийского показателя по вакцинации, заявил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.Трутнев провёл оперативное совещание с главами дальневосточных регионов.Как отмечает пресс-служба вице-премьера, в целом по округу охват вакцинацией превышает среднероссийские значения (55,4%), но при этом Хабаровский край (47,7%), Еврейская автономная область (50,2%) и Приморский край (52,6%) не достигли среднероссийского показателя."Это значит, что губернаторы не предприняли достаточно усилий для развёртывания вакцинаций и проведения разъяснительной работы среди населения. Напомню, этот вопрос стоит на контроле у президента", – сказал Трутнев.Как отметила пресс-служба полпреда, всего планируется вакцинировать 80,6% взрослого населения округа. "В дальневосточных регионах развернут 1321 пункт вакцинации, в том числе 476 мобильных. По состоянию на 8 декабря, полный курс вакцинации завершён для 59,1% от подлежащих вакцинации", - сообщает пресс-служба.

приморский край

хабаровский край

еврейская автономная область

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, приморский край, хабаровский край, еврейская автономная область, юрий трутнев, здоровье - общество, дальний восток, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19