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Трутнев раскритиковал работу глав трех регионов по вакцинации
Трутнев раскритиковал работу глав трех регионов по вакцинации - РИА Новости, 08.12.2021
Трутнев раскритиковал работу глав трех регионов по вакцинации
Губернаторы Хабаровского края, ЕАО и Приморья не предприняли достаточно усилий и не достигли в своих регионах среднероссийского показателя по вакцинации, заявил РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T17:49
2021-12-08T17:49
2021-12-08T17:49
распространение коронавируса
общество
приморский край
хабаровский край
еврейская автономная область
юрий трутнев
здоровье - общество
дальний восток
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Губернаторы Хабаровского края, ЕАО и Приморья не предприняли достаточно усилий и не достигли в своих регионах среднероссийского показателя по вакцинации, заявил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.Трутнев провёл оперативное совещание с главами дальневосточных регионов.Как отмечает пресс-служба вице-премьера, в целом по округу охват вакцинацией превышает среднероссийские значения (55,4%), но при этом Хабаровский край (47,7%), Еврейская автономная область (50,2%) и Приморский край (52,6%) не достигли среднероссийского показателя."Это значит, что губернаторы не предприняли достаточно усилий для развёртывания вакцинаций и проведения разъяснительной работы среди населения. Напомню, этот вопрос стоит на контроле у президента", – сказал Трутнев.Как отметила пресс-служба полпреда, всего планируется вакцинировать 80,6% взрослого населения округа. "В дальневосточных регионах развернут 1321 пункт вакцинации, в том числе 476 мобильных. По состоянию на 8 декабря, полный курс вакцинации завершён для 59,1% от подлежащих вакцинации", - сообщает пресс-служба.
приморский край
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Трутнев раскритиковал работу глав трех регионов по вакцинации
Полпред Трутнев раскритиковал работу глав Хабаровского края, ЕАО и Приморья по вакцинации