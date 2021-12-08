https://ria.ru/20211208/vaktsinatsiya-1762789777.html

Более тысячи человек победили в викторине "Вакцинация – это жизнь!"

Более тысячи человек победили в викторине "Вакцинация – это жизнь!" - РИА Новости, 08.12.2021

Более тысячи человек победили в викторине "Вакцинация – это жизнь!"

Второй розыгрыш викторины "Вакцинация – это жизнь!" состоялся в среду в Самарской области, более 1 тысячи жителей региона, сделавших прививку от коронавируса,... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:39

2021-12-08T16:39

2021-12-08T17:12

общество

самарская область

самара

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коронавирусы

россия

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САМАРА, 8 дек – РИА Новости. Второй розыгрыш викторины "Вакцинация – это жизнь!" состоялся в среду в Самарской области, более 1 тысячи жителей региона, сделавших прививку от коронавируса, стали ее победителями, сообщает пресс-служба облправительства."Сегодня, 8 декабря, состоялся второй розыгрыш викторины "Вакцинация – это жизнь!", стартовавшей на территории Самарской области 15 ноября. В прямом эфире… был разыгран уникальный призовой фонд: квартира, автомобиль и 1000 сертификатов номиналом по 4000 рублей", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, во втором розыгрыше участвовало 440 472 уникальных номера. Уточняется, что однокомнатную квартиру в Самаре выиграла 22-летняя жительница Самары, студентка четвертого курса Самарского государственного технического университета Юлия Федрушкова. Обладательницей автомобиля стала пенсионерка из Самары Лидия Степанова."Викторину, конечно, стоило проводить! И цифры красноречиво это подтверждают. Если в первом этапе мы с вами видели результат в 183 тысячи участников, то сегодня цифра уже превышает 400 тысяч. Викторина Самарской области уникальна, она рассчитана на всех вакцинированных от коронавирусной инфекции, начиная с 2020 года. Наш губернатор Дмитрий Игоревич Азаров отметил эту особенность, подчеркнул тем самым ее справедливость", – цитирует пресс-служба председателя комиссии по общественному контролю общественной палаты Самарской области, заслуженного врача РФ Галину Гусарову.По словам заместителя министра здравоохранения Самарской области Павла Золотарева, на сегодняшний день в регионе привито первым компонентом более 1,5 миллиона жителей, что составляет почти 77% от необходимого порога вакцинации для достижения коллективного иммунитета. "По охвату вакцинации среди субъектов РФ Самарская область входит в топ-10 регионов. И, безусловно, викторина стала отличным подспорьем в стимуляции жителей к вакцинации", - приводит слова Золотарева пресс-служба.Викторина стартовала в Самарской области 15 ноября, ее инициаторами выступили общественная палата региона и областное министерство здравоохранения, мероприятие поддержал губернатор Дмитрий Азаров. Первые победители были определены 24 ноября. Третий розыгрыш ценных призов – квартиры в Самаре, автомобиля и тысячи подарочных сертификатов номиналом по 4 тысячи рублей – состоится 22 декабря.Уточняется, что принять участие в викторине могут все зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области граждане РФ, прошедшие вакцинацию с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года. Для участия в викторине необходимо следовать инструкциям на сайте "Карта жителя Самарской области". Информацию о розыгрыше также можно получить по телефону горячей линии 8-800-511-63-03 ежедневно с 9.00 (8.00 мск) до 20.00 (19.00 мск).

https://ria.ru/20211206/razvitie-1762412142.html

https://ria.ru/20211130/byudzhet-1761490289.html

https://ria.ru/20211126/vstrecha-1760819783.html

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