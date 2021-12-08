Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211208/uslugi-1762801762.html
Жителям МО стали доступны новые услуги в онлайн-формате
Жителям МО стали доступны новые услуги в онлайн-формате - РИА Новости, 08.12.2021
Жителям МО стали доступны новые услуги в онлайн-формате
Список услуг, которые жители Московской области могут получить онлайн, пополнился. Например, на сайте "Госуслуги" теперь можно записаться на техосмотр в... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T17:15
2021-12-08T17:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762801391_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_c29f119e712221fb1d13f9fe3c790281.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Список услуг, которые жители Московской области могут получить онлайн, пополнился. Например, на сайте "Госуслуги" теперь можно записаться на техосмотр в некоторых округах и получить справку из центра занятости. Об этом сообщил телеканал "360".Как рассказали в команде губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, услуга записи на техосмотр работает в пилотном режиме. Пока можно записаться на осмотр транспортного средства в Дмитрове, Истре, Клину и Люберцах. Вскоре список пополнят другие пункты.Кроме того, на "Госуслугах" теперь можно получить справку из центра занятости. Сервис сам определит, был ли пользователь зарегистрирован как безработный, по номеру СНИЛС.В правительстве сообщили о еще нескольких изменениях. Например, застройщики теперь могут получить заключение о соответствии без подачи заявки – оно автоматически поступит в личный кабинет после итоговой проверки. Также упрощена процедура получения сертификата на материнский капитал: список необходимых документов сократили почти в два раза, а на проверку уйдет всего 5 дней вместо 15
https://ria.ru/20211027/arenda-1756528805.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762801391_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_13aec57c7b4241e4ad9ce64a47265b91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
17:15 08.12.2021
 

Жителям МО стали доступны новые услуги в онлайн-формате

© РИА Новости / Артур ЛебедевМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Список услуг, которые жители Московской области могут получить онлайн, пополнился. Например, на сайте "Госуслуги" теперь можно записаться на техосмотр в некоторых округах и получить справку из центра занятости. Об этом сообщил телеканал "360".
Как рассказали в команде губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, услуга записи на техосмотр работает в пилотном режиме. Пока можно записаться на осмотр транспортного средства в Дмитрове, Истре, Клину и Люберцах. Вскоре список пополнят другие пункты.
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 16:56Новости Подмосковья
Арендаторы МО смогут зарегистрироваться в сервисе через "Госуслуги"
Кроме того, на "Госуслугах" теперь можно получить справку из центра занятости. Сервис сам определит, был ли пользователь зарегистрирован как безработный, по номеру СНИЛС.
В правительстве сообщили о еще нескольких изменениях. Например, застройщики теперь могут получить заключение о соответствии без подачи заявки – оно автоматически поступит в личный кабинет после итоговой проверки. Также упрощена процедура получения сертификата на материнский капитал: список необходимых документов сократили почти в два раза, а на проверку уйдет всего 5 дней вместо 15
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Юрист: власти могут забрать место на кладбище и перезахоронить умершего
02:38Судебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеров
02:35Диетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый день
02:28Хинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочий
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
Лента новостейМолния
Юрист: власти могут забрать место на кладбище и перезахоронить умершегоСудебные приставы стали взыскивать больше денег с коррупционеровДиетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый деньХинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочийАналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире