https://ria.ru/20211208/uslugi-1762801762.html

Жителям МО стали доступны новые услуги в онлайн-формате

Жителям МО стали доступны новые услуги в онлайн-формате - РИА Новости, 08.12.2021

Жителям МО стали доступны новые услуги в онлайн-формате

Список услуг, которые жители Московской области могут получить онлайн, пополнился. Например, на сайте "Госуслуги" теперь можно записаться на техосмотр в... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T17:15

2021-12-08T17:15

2021-12-08T17:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Список услуг, которые жители Московской области могут получить онлайн, пополнился. Например, на сайте "Госуслуги" теперь можно записаться на техосмотр в некоторых округах и получить справку из центра занятости. Об этом сообщил телеканал "360".Как рассказали в команде губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, услуга записи на техосмотр работает в пилотном режиме. Пока можно записаться на осмотр транспортного средства в Дмитрове, Истре, Клину и Люберцах. Вскоре список пополнят другие пункты.Кроме того, на "Госуслугах" теперь можно получить справку из центра занятости. Сервис сам определит, был ли пользователь зарегистрирован как безработный, по номеру СНИЛС.В правительстве сообщили о еще нескольких изменениях. Например, застройщики теперь могут получить заключение о соответствии без подачи заявки – оно автоматически поступит в личный кабинет после итоговой проверки. Также упрощена процедура получения сертификата на материнский капитал: список необходимых документов сократили почти в два раза, а на проверку уйдет всего 5 дней вместо 15

https://ria.ru/20211027/arenda-1756528805.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)