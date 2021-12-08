https://ria.ru/20211208/uslugi-1762801762.html
Жителям МО стали доступны новые услуги в онлайн-формате
Жителям МО стали доступны новые услуги в онлайн-формате - РИА Новости, 08.12.2021
Жителям МО стали доступны новые услуги в онлайн-формате
Список услуг, которые жители Московской области могут получить онлайн, пополнился. Например, на сайте "Госуслуги" теперь можно записаться на техосмотр в... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T17:15
2021-12-08T17:15
2021-12-08T17:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Список услуг, которые жители Московской области могут получить онлайн, пополнился. Например, на сайте "Госуслуги" теперь можно записаться на техосмотр в некоторых округах и получить справку из центра занятости. Об этом сообщил телеканал "360".Как рассказали в команде губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, услуга записи на техосмотр работает в пилотном режиме. Пока можно записаться на осмотр транспортного средства в Дмитрове, Истре, Клину и Люберцах. Вскоре список пополнят другие пункты.Кроме того, на "Госуслугах" теперь можно получить справку из центра занятости. Сервис сам определит, был ли пользователь зарегистрирован как безработный, по номеру СНИЛС.В правительстве сообщили о еще нескольких изменениях. Например, застройщики теперь могут получить заключение о соответствии без подачи заявки – оно автоматически поступит в личный кабинет после итоговой проверки. Также упрощена процедура получения сертификата на материнский капитал: список необходимых документов сократили почти в два раза, а на проверку уйдет всего 5 дней вместо 15
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Список услуг, которые жители Московской области могут получить онлайн, пополнился. Например, на сайте "Госуслуги" теперь можно записаться на техосмотр в некоторых округах и получить справку из центра занятости. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Как рассказали в команде губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, услуга записи на техосмотр работает в пилотном режиме. Пока можно записаться на осмотр транспортного средства в Дмитрове, Истре, Клину и Люберцах. Вскоре список пополнят другие пункты.
Кроме того, на "Госуслугах" теперь можно получить справку из центра занятости. Сервис сам определит, был ли пользователь зарегистрирован как безработный, по номеру СНИЛС.
В правительстве сообщили о еще нескольких изменениях. Например, застройщики теперь могут получить заключение о соответствии без подачи заявки – оно автоматически поступит в личный кабинет после итоговой проверки. Также упрощена процедура получения сертификата на материнский капитал: список необходимых документов сократили почти в два раза, а на проверку уйдет всего 5 дней вместо 15