https://ria.ru/20211208/ukraina-1762779578.html
Америка бросила Украину, чтобы не провоцировать Россию
Le Figaro: США бросили Украину, чтобы не провоцировать Россию - РИА Новости, 08.12.2021
Америка бросила Украину, чтобы не провоцировать Россию
Читатели Le Figaro прокомментировали новость о прошедших переговорах Владимира Путина и Джо Байдена, осудив одностороннюю позицию французской газеты по... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:06
2021-12-08T16:06
2021-12-08T17:01
в мире
киев
сша
владимир путин
джо байден
нато
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro прокомментировали новость о прошедших переговорах Владимира Путина и Джо Байдена, осудив одностороннюю позицию французской газеты по украинскому кризису.Как считает автор статьи, Вашингтон отказался от некоторых обещаний по военной помощи Киеву, чтобы не провоцировать Москву на ответные действия. По мнению журналиста, долгожданная онлайн-встреча демонстрирует нежелание Белого дома создавать условия для эскалации на Украине."Россияне всегда получали выгоду от санкций. Спасибо, Байден", — сыронизировала пользователь с ником Caroline Avenier."С американцами всегда так. Либо вы остаетесь пассивным, и они пользуются возможностью, чтобы воспользоваться своим преимуществом, либо вы реагируете, и они налагают на вас санкции", — уверен anonyme."На Украине уже идет эскалация, армия киевского режима давно не соблюдает режим прекращения огня!" — заметил DARIUS47."Российская армия находится в России. Американские военные находятся на границе с Россией. Кто на кого нападает?" — задался вопросом Dodo128.Разговор лидеров России и США состоялся во вторник в онлайн-формате и продолжался около двух часов. Как сообщил Белый дом по итогам встречи, Байден в беседе с Путиным выразил обеспокоенность из-за ситуации вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и предупредил, что на военную эскалацию последует коллективный ответ Запада в виде решительных экономических и иных мер.В свою очередь, Путин подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи Москвы, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей. Он также привел примеры действий Киева, направленных на полный демонтаж Минских соглашений.
https://ria.ru/20211208/peregovory-1762699553.html
https://ria.ru/20211208/ukraina-1762751424.html
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РИА Новости
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в мире, киев, сша, владимир путин, джо байден, нато, россия
16:06 08.12.2021 (обновлено: 17:01 08.12.2021)
Le Figaro: США бросили Украину, чтобы не провоцировать Россию
Читатели Le Figarо оценили переговоры Владимира Путина и Джо Байдена
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Читатели Le Figaro
прокомментировали новость о прошедших переговорах Владимира Путина
и Джо Байдена
, осудив одностороннюю позицию французской газеты по украинскому кризису.
Как считает автор статьи, Вашингтон отказался от некоторых обещаний по военной помощи Киеву
, чтобы не провоцировать Москву на ответные действия. По мнению журналиста, долгожданная онлайн-встреча демонстрирует нежелание Белого дома создавать условия для эскалации на Украине
.
"Россияне всегда получали выгоду от санкций. Спасибо, Байден", — сыронизировала пользователь с ником Caroline Avenier.
"С американцами всегда так. Либо вы остаетесь пассивным, и они пользуются возможностью, чтобы воспользоваться своим преимуществом, либо вы реагируете, и они налагают на вас санкции", — уверен anonyme.
"На Украине уже идет эскалация, армия киевского режима давно не соблюдает режим прекращения огня!" — заметил DARIUS47.
"Российская армия находится в России. Американские военные находятся на границе с Россией. Кто на кого нападает?" — задался вопросом Dodo128.
Разговор лидеров России и США состоялся во вторник в онлайн-формате и продолжался около двух часов. Как сообщил Белый дом по итогам встречи, Байден в беседе с Путиным выразил обеспокоенность из-за ситуации вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и предупредил, что на военную эскалацию последует коллективный ответ Запада в виде решительных экономических и иных мер.
В свою очередь, Путин подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи Москвы
, так как именно НАТО
предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей. Он также привел примеры действий Киева, направленных на полный демонтаж Минских соглашений.