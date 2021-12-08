https://ria.ru/20211208/ukraina-1762749722.html

Россия и США возобновляют переговорные каналы по украинскому урегулированию

Россия и США возобновляют переговорные каналы по украинскому урегулированию - РИА Новости, 08.12.2021

Россия и США возобновляют переговорные каналы по украинскому урегулированию

Переговорные каналы РФ с американской стороной по украинскому урегулированию сейчас возобновляются, противопоказаний к подключению США к "нормандскому формату"... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T14:04

2021-12-08T14:04

2021-12-08T14:14

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Переговорные каналы РФ с американской стороной по украинскому урегулированию сейчас возобновляются, противопоказаний к подключению США к "нормандскому формату" нет, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий."Этот вопрос (подключение США к "нормандскому формату"), он постоянно звучит, в принципе противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта. В принципе, если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Америка оказывала свое влияние на Киев", - сказал он.По его словам, и раньше, во времена президентства Барака Обамы, существовали переговорные каналы с американской стороной, а сейчас они возобновляются."Поэтому это сейчас вопрос техники, то ли внутри "нормандского формата", то ли извне, но всегда признается значение позиции США во внутриукраинском регулировании, это никто из профессионалов отрицать не может", - добавили в МИД РФ.ФРГ и Франция не будут возражать против расширения "нормандского формата" за счёт США, полагают в МИД РФ.

https://ria.ru/20211207/potok-1762662551.html

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