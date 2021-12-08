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Путин проводит встречу с российскими учеными в Сочи. Прямая трансляция

Путин проводит встречу с российскими учеными в Сочи. Прямая трансляция - РИА Новости, 08.12.2021

Путин проводит встречу с российскими учеными в Сочи. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками Конгресса молодых ученых — ключевого мероприятия уходящего Года науки и технологий. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T20:34

2021-12-08T20:34

2021-12-08T20:34

общество

владимир путин

россия

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Президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками Конгресса молодых ученых — ключевого мероприятия уходящего Года науки и технологий.

россия

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общество, владимир путин, россия, видео