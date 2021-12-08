https://ria.ru/20211208/uchenye-1762783798.html
Путин проводит встречу с российскими учеными в Сочи. Прямая трансляция
Путин проводит встречу с российскими учеными в Сочи. Прямая трансляция - РИА Новости, 08.12.2021
Путин проводит встречу с российскими учеными в Сочи. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками Конгресса молодых ученых — ключевого мероприятия уходящего Года науки и технологий. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T20:34
2021-12-08T20:34
2021-12-08T20:34
общество
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками Конгресса молодых ученых — ключевого мероприятия уходящего Года науки и технологий.
россия
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVЕ: Путин проводит встречу с молодыми российскими учеными в Сочи
LIVЕ: Путин проводит встречу с молодыми российскими учеными в Сочи
2021-12-08T20:34
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
96
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общество, владимир путин, россия, видео
Путин проводит встречу с российскими учеными в Сочи. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками Конгресса молодых ученых — ключевого мероприятия уходящего Года науки и технологий.
2021-12-08T20:34
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PT102M28S
Путин проводит встречу с российскими учеными в Сочи. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками Конгресса молодых ученых — ключевого мероприятия уходящего Года науки и технологий.