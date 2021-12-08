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В Белоруссии раскритиковали учения Украины на границе стран
В Белоруссии раскритиковали учения Украины на границе стран - РИА Новости, 08.12.2021
В Белоруссии раскритиковали учения Украины на границе стран
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович раскритиковал учения Украины по теме борьбы с нелегальной миграцией, проведенные у... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:14
2021-12-08T14:14
2021-12-08T15:01
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МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович раскритиковал учения Украины по теме борьбы с нелегальной миграцией, проведенные у белорусской границы, заявив, что у Минска теперь есть право провести в ответ свои учения.Ранее Украина провела пограничную спецоперацию "Полесье", она стартовала 23 ноября и прошла во всех пяти областях, граничащих с Белоруссией."Почему-то украинское руководство их решило провести практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооруженных сил, тяжелое вооружение, привлекая вертолеты и боевые самолеты. Наверное, смотрят на поляков, как те борются с мигрантами, применяя водометы, слезоточивый газ. Хорошо, что не дошло до огнестрельных средств применения. Это может привести к локальному конфликту. Очень бы этого не хотелось", - приводит слова госсекретаря агентство Белта в среду. Он обратил внимание, что обычно учения проводят на полигонах, а не на границе."Наверное, надо взять пример с украинских коллег и тоже вблизи границы провести учения. В чем нас упрекать: в ответных зеркальных мерах? Конечно, такого бы не хотелось", - сказал Вольфович.Госсекретарь совбеза Белоруссии коснулся недавнего случая нарушения границы боевым вертолетом Вооруженных сил Украины. "Что это было с точки зрения оценки военной составляющей: провокация, неумелое выполнение действий, необученность пилотов или просто разгильдяйство летчиков? Но это не тот повод, чтобы таким образом показывать свое "удальство", - подчеркнул он.Вольфович добавил, что до недавнего времени Белоруссия в большей степени уделяла внимание защите западных рубежей - с Польшей, Литвой. "Сегодня наша южная соседка Украина начала занимать недружественную позицию по отношению к Беларуси, хотя белорусы и украинцы всегда жили в мире, согласии и добрососедстве. У нас единые корни и прошлое. Но, наверное, украинское руководство взяло курс не на миролюбивую политику. Они смотрят на Запад, - или им диктуют, - и пытаются под видом борьбы с незаконной миграцией проводить какие-то учения", - сказал Вольфович.Он высказал пожелание, чтобы таких инцидентов не было. "С белорусской стороны мы не даем никаких поводов для этого. У нас не разворачиваются группировки войск вдоль госграницы ни на западе, ни на юге ", - подчеркнул Вольфович.Четвёртого декабря на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска Новая Рудня Мозырского пограничного отряда было зафиксировано нарушение воздушной границы Белоруссии. Военный украинский вертолет Ми-8 пересек государственную границу и залетел на территорию республики. Минск проинформировал об этом Киев.
https://ria.ru/20211208/granitsa-1762758379.html
https://ria.ru/20211208/sovbez-1762726883.html
https://ria.ru/20211208/sssr-1762717282.html
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в мире, украина, белоруссия, совет безопасности белоруссии, александр вольфович, литва, польша
14:14 08.12.2021 (обновлено: 15:01 08.12.2021)
В Белоруссии раскритиковали учения Украины на границе стран
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Вольфович раскритиковал учения Украины на границе стран
МИНСК, 8 дек – РИА Новости.
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
раскритиковал учения Украины
по теме борьбы с нелегальной миграцией, проведенные у белорусской границы, заявив, что у Минска теперь есть право провести в ответ свои учения.
Ранее Украина провела пограничную спецоперацию "Полесье", она стартовала 23 ноября и прошла во всех пяти областях, граничащих с Белоруссией
.
"Почему-то украинское руководство их решило провести практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооруженных сил, тяжелое вооружение, привлекая вертолеты и боевые самолеты. Наверное, смотрят на поляков, как те борются с мигрантами, применяя водометы, слезоточивый газ. Хорошо, что не дошло до огнестрельных средств применения. Это может привести к локальному конфликту. Очень бы этого не хотелось", - приводит слова госсекретаря агентство Белта
в среду. Он обратил внимание, что обычно учения проводят на полигонах, а не на границе.
"Наверное, надо взять пример с украинских коллег и тоже вблизи границы провести учения. В чем нас упрекать: в ответных зеркальных мерах? Конечно, такого бы не хотелось", - сказал Вольфович.
Госсекретарь совбеза Белоруссии коснулся недавнего случая нарушения границы боевым вертолетом Вооруженных сил Украины. "Что это было с точки зрения оценки военной составляющей: провокация, неумелое выполнение действий, необученность пилотов или просто разгильдяйство летчиков? Но это не тот повод, чтобы таким образом показывать свое "удальство", - подчеркнул он.
Вольфович добавил, что до недавнего времени Белоруссия в большей степени уделяла внимание защите западных рубежей - с Польшей, Литвой. "Сегодня наша южная соседка Украина начала занимать недружественную позицию по отношению к Беларуси, хотя белорусы и украинцы всегда жили в мире, согласии и добрососедстве. У нас единые корни и прошлое. Но, наверное, украинское руководство взяло курс не на миролюбивую политику. Они смотрят на Запад, - или им диктуют, - и пытаются под видом борьбы с незаконной миграцией проводить какие-то учения", - сказал Вольфович.
Он высказал пожелание, чтобы таких инцидентов не было. "С белорусской стороны мы не даем никаких поводов для этого. У нас не разворачиваются группировки войск вдоль госграницы ни на западе, ни на юге ", - подчеркнул Вольфович.
Четвёртого декабря на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска Новая Рудня Мозырского пограничного отряда было зафиксировано нарушение воздушной границы Белоруссии. Военный украинский вертолет Ми-8
пересек государственную границу и залетел на территорию республики. Минск проинформировал об этом Киев.