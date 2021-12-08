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В проекте "Активное долголетие" в Подмосковье уже 100 тысяч участников
В проекте "Активное долголетие" в Подмосковье уже 100 тысяч участников - РИА Новости, 08.12.2021
В проекте "Активное долголетие" в Подмосковье уже 100 тысяч участников
Число участников проекта "Активное долголетие" достигло 100 тысяч, сообщает мисоцразвития Московской области. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:15
2021-12-08T16:15
2021-12-08T16:15
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Число участников проекта "Активное долголетие" достигло 100 тысяч, сообщает мисоцразвития Московской области."Губернаторский проект "Активное долголетие" собрал уже более 100 тысяч участников. Это отличная тенденция, все больше наших пожилых жителей хотят вести активный и здоровый образ жизни на пенсии", – сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводит пресс-служба.Участником проекта может любой желающий - мужчины старше 60 лет и женщины от 55 лет, напомнили в ведомстве.Программа " Активное долголетие " действует в Подмосковье с 10 июня 2019 года в рамках национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение". Пенсионеры Московской области могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, а также бесплатно или со скидкой ездить на экскурсии.
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