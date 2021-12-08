https://ria.ru/20211208/turtsiya-1762565977.html
Россияне побывали в Турции более четырех миллионов раз в этом году
Россияне побывали в Турции более четырех миллионов раз в этом году - РИА Новости, 08.12.2021
Россияне побывали в Турции более четырех миллионов раз в этом году
Согласно статистике министерства культуры и туризма Турции, за десять месяцев 2021 года в страну было совершено более 21 миллиона визитов иностранцев, почти 4,4 РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T04:53
2021-12-08T04:53
2021-12-08T04:53
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стамбул
германия
новости - туризм
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Согласно статистике министерства культуры и туризма Турции, за десять месяцев 2021 года в страну было совершено более 21 миллиона визитов иностранцев, почти 4,4 миллиона из которых — из России, сообщает АТОР.РФ остается безусловным лидером по турпотоку: с января по октябрь наши соотечественники ездили в Турцию на 128,2 процента чаще, чем в аналогичный период прошлого года, но на 24,8 процента меньше, чем в допандемийном 2019-м.На втором месте в рейтинге — Германия с 2,7 миллионами визитов, на третьем — Украина (почти два миллиона).Самым популярным направлением у отдыхающих стала Анталья (79 процентов от всего российского турпотока в страну). На долю Стамбула пришлось чуть больше 14 процентов, остальные предпочли курорты Эгейского побережья.
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отдых, украина, стамбул, германия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), анталья (провинция), турпоток, туристы, туризм, россия
Россияне побывали в Турции более четырех миллионов раз в этом году
В 2021 году россияне съездили в Турцию почти 4,4 миллиона раз