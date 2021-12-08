https://ria.ru/20211208/turtsiya-1762565977.html

Россияне побывали в Турции более четырех миллионов раз в этом году

Россияне побывали в Турции более четырех миллионов раз в этом году - РИА Новости, 08.12.2021

Россияне побывали в Турции более четырех миллионов раз в этом году

Согласно статистике министерства культуры и туризма Турции, за десять месяцев 2021 года в страну было совершено более 21 миллиона визитов иностранцев, почти 4,4 РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T04:53

2021-12-08T04:53

2021-12-08T04:53

туризм

отдых

украина

стамбул

германия

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

анталья (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575148639_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_bf7514a623dd2586bd5eea4bf6aef1e8.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Согласно статистике министерства культуры и туризма Турции, за десять месяцев 2021 года в страну было совершено более 21 миллиона визитов иностранцев, почти 4,4 миллиона из которых — из России, сообщает АТОР.РФ остается безусловным лидером по турпотоку: с января по октябрь наши соотечественники ездили в Турцию на 128,2 процента чаще, чем в аналогичный период прошлого года, но на 24,8 процента меньше, чем в допандемийном 2019-м.На втором месте в рейтинге — Германия с 2,7 миллионами визитов, на третьем — Украина (почти два миллиона).Самым популярным направлением у отдыхающих стала Анталья (79 процентов от всего российского турпотока в страну). На долю Стамбула пришлось чуть больше 14 процентов, остальные предпочли курорты Эгейского побережья.

https://ria.ru/20211207/puteshestvie-1762505298.html

украина

стамбул

германия

анталья (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

отдых, украина, стамбул, германия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), анталья (провинция), турпоток, туристы, туризм, россия