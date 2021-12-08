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Путин и премьер Греции договорились поддерживать развитие туризма
Путин и премьер Греции договорились поддерживать развитие туризма - РИА Новости, 08.12.2021
Путин и премьер Греции договорились поддерживать развитие туризма
Президент РФ Владимир Путин и премьер Греции Кириакос Мицотакис условились оказывать поддержку развитию туризма. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T17:00
2021-12-08T17:00
2021-12-08T17:00
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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер Греции Кириакос Мицотакис условились оказывать поддержку развитию туризма."Условились с господином премьер-министром оказывать поддержку развитию туризма, учитывая, что Греция, ее исторические достопримечательности, культурные и религиозные памятники, а также курорты пользуются большой популярностью у российских граждан", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.По его словам, по взаимной договоренности до середины 2022 года пройдет перекрестный год истории России и Греции. "Мероприятия года, а их намечено в общей сложности более 140, вызывают большой интерес. Договорились продолжить практику проведения тематических годов столь хорошо зарекомендовавших себя сейчас", - отметил Путин.
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в мире, греция, владимир путин, новости - туризм, кириакос мицотакис, туризм, россия
Путин и премьер Греции договорились поддерживать развитие туризма
Путин и премьер Греции Мицотакис условились оказывать поддержку развитию туризма