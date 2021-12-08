https://ria.ru/20211208/turizm-1762703443.html
На Кубани повысят безопасность туристических маршрутов
На Кубани повысят безопасность туристических маршрутов - РИА Новости, 08.12.2021
На Кубани повысят безопасность туристических маршрутов
Безопасность прохождения туристических маршрутов в Краснодарском крае в следующем году будет повышена, в связи с тем, что с июля услуги будут оказывать только... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:04
2021-12-08T11:04
2021-12-08T11:04
краснодарский край
туристы
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КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. Безопасность прохождения туристических маршрутов в Краснодарском крае в следующем году будет повышена, в связи с тем, что с июля услуги будут оказывать только квалифицированные экскурсоводы и инструкторы, сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона."С 1 июля 2022 года экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-проводники смогут оказывать услуги только при наличии соответствующего аттестата. Это позволит обеспечить безопасность туристов при прохождении маршрутов повышенной сложности", - говорится в сообщении.Уточняется, что проверять квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков будет региональная комиссия. Полученный документ даст право на работу сроком на 5 лет только в том регионе, где был выдан.Как отметили в министерстве, изменения не только обеспечат безопасность туристов, но и поспособствуют повышению квалификации работников отрасли и улучшению качества оказываемых ими услуг.Инструкторф-проводники могут пройти аттестацию в специально уполномоченных организациях. Документ будет действителен на территории всей России.
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туристы
КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости.
Безопасность прохождения туристических маршрутов в Краснодарском крае
в следующем году будет повышена, в связи с тем, что с июля услуги будут оказывать только квалифицированные экскурсоводы и инструкторы, сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
"С 1 июля 2022 года экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-проводники смогут оказывать услуги только при наличии соответствующего аттестата. Это позволит обеспечить безопасность туристов при прохождении маршрутов повышенной сложности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проверять квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков будет региональная комиссия. Полученный документ даст право на работу сроком на 5 лет только в том регионе, где был выдан.
Как отметили в министерстве, изменения не только обеспечат безопасность туристов, но и поспособствуют повышению квалификации работников отрасли и улучшению качества оказываемых ими услуг.
Инструкторф-проводники могут пройти аттестацию в специально уполномоченных организациях. Документ будет действителен на территории всей России
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