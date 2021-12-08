Моор: реконструкция трассы Тюмень – Ханты-Мансийск будет завершена в срок
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
ТЮМЕНЬ, 8 дек – РИА Новости. Правительство Тюменской области, конструктивно взаимодействуя с Росавтодором, планомерно и с хорошим качеством выполняет все свои обязательства, заявил губернатор области Александр Моор. По сообщению пресс-службы губернатора, вместе с руководителем Росавтодора глава региона осмотрел обновленную часть федеральной автомагистрали Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск.
Моор выразил уверенность в том, что реконструкция автодороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск будет завершена в срок.
"Эта автомагистраль имеет очень большое значение для жителей Тюменской области, Югры и Ямала. По ней передвигаются не только люди, но и очень большое количество грузов. Кроме того, мы давно хотим, чтобы Тобольск, туристическая жемчужина Тюменской области, был связан с Тюменью современной и качественной дорогой", – отметил губернатор.
Моор рассказал о планах дальнейшего развития дорожной сети областного центра. За счет средств областного бюджета уже идет работа по проектированию Южного обхода – важного элемента будущей новой кольцевой автодороги, которая свяжет все подходящие к Тюмени федеральные автотрассы.