https://ria.ru/20211208/trassa-1762744489.html

Моор: реконструкция трассы Тюмень – Ханты-Мансийск будет завершена в срок

Моор: реконструкция трассы Тюмень – Ханты-Мансийск будет завершена в срок - РИА Новости, 08.12.2021

Моор: реконструкция трассы Тюмень – Ханты-Мансийск будет завершена в срок

Правительство Тюменской области, конструктивно взаимодействуя с Росавтодором, планомерно и с хорошим качеством выполняет все свои обязательства, заявил... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T13:41

2021-12-08T13:41

2021-12-08T13:41

тюменская область

ханты-мансийск

тюмень

тюменская область

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 8 дек – РИА Новости. Правительство Тюменской области, конструктивно взаимодействуя с Росавтодором, планомерно и с хорошим качеством выполняет все свои обязательства, заявил губернатор области Александр Моор. По сообщению пресс-службы губернатора, вместе с руководителем Росавтодора глава региона осмотрел обновленную часть федеральной автомагистрали Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск.Моор выразил уверенность в том, что реконструкция автодороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск будет завершена в срок.Моор рассказал о планах дальнейшего развития дорожной сети областного центра. За счет средств областного бюджета уже идет работа по проектированию Южного обхода – важного элемента будущей новой кольцевой автодороги, которая свяжет все подходящие к Тюмени федеральные автотрассы.

https://ria.ru/20211201/tyumen-1761615463.html

ханты-мансийск

тюмень

тюменская область

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ханты-мансийск, тюмень, тюменская область, федеральное дорожное агентство (росавтодор), александр моор