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Тюменская область
https://ria.ru/20211208/trassa-1762744489.html
Моор: реконструкция трассы Тюмень – Ханты-Мансийск будет завершена в срок
Моор: реконструкция трассы Тюмень – Ханты-Мансийск будет завершена в срок - РИА Новости, 08.12.2021
Моор: реконструкция трассы Тюмень – Ханты-Мансийск будет завершена в срок
Правительство Тюменской области, конструктивно взаимодействуя с Росавтодором, планомерно и с хорошим качеством выполняет все свои обязательства, заявил... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:41
2021-12-08T13:41
тюменская область
ханты-мансийск
тюмень
тюменская область
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 8 дек – РИА Новости. Правительство Тюменской области, конструктивно взаимодействуя с Росавтодором, планомерно и с хорошим качеством выполняет все свои обязательства, заявил губернатор области Александр Моор. По сообщению пресс-службы губернатора, вместе с руководителем Росавтодора глава региона осмотрел обновленную часть федеральной автомагистрали Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск.Моор выразил уверенность в том, что реконструкция автодороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск будет завершена в срок.Моор рассказал о планах дальнейшего развития дорожной сети областного центра. За счет средств областного бюджета уже идет работа по проектированию Южного обхода – важного элемента будущей новой кольцевой автодороги, которая свяжет все подходящие к Тюмени федеральные автотрассы.
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ханты-мансийск, тюмень, тюменская область, федеральное дорожное агентство (росавтодор), александр моор
13:41 08.12.2021
 

Моор: реконструкция трассы Тюмень – Ханты-Мансийск будет завершена в срок

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Губернатор Тюменской области Александр Моор у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ТЮМЕНЬ, 8 дек – РИА Новости. Правительство Тюменской области, конструктивно взаимодействуя с Росавтодором, планомерно и с хорошим качеством выполняет все свои обязательства, заявил губернатор области Александр Моор. По сообщению пресс-службы губернатора, вместе с руководителем Росавтодора глава региона осмотрел обновленную часть федеральной автомагистрали ТюменьТобольскХанты-Мансийск.
Моор выразил уверенность в том, что реконструкция автодороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск будет завершена в срок.
"Эта автомагистраль имеет очень большое значение для жителей Тюменской области, Югры и Ямала. По ней передвигаются не только люди, но и очень большое количество грузов. Кроме того, мы давно хотим, чтобы Тобольск, туристическая жемчужина Тюменской области, был связан с Тюменью современной и качественной дорогой", – отметил губернатор.
Моор рассказал о планах дальнейшего развития дорожной сети областного центра. За счет средств областного бюджета уже идет работа по проектированию Южного обхода – важного элемента будущей новой кольцевой автодороги, которая свяжет все подходящие к Тюмени федеральные автотрассы.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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Тюменская областьХанты-МансийскТюменьТюменская областьФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Александр Моор
 
 
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