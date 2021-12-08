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Путин заявил о росте взаимной торговли России и Греции
Путин заявил о росте взаимной торговли России и Греции - РИА Новости, 08.12.2021
Путин заявил о росте взаимной торговли России и Греции
Взаимная торговля России и Греции за 9 месяцев 2021 года выросла на 56%, и почти достигла допандемийного уровня, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:42
2021-12-08T16:42
2021-12-08T16:53
в мире
греция
владимир путин
россия
афины
кириакос мицотакис
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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Взаимная торговля России и Греции за 9 месяцев 2021 года выросла на 56%, и почти достигла допандемийного уровня, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом хотел бы с удовлетворением отметить, что российско-греческие связи не снижают оборотов и продолжают последовательно укрепляться по всем направлениям. В частности, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, за 9 месяцев текущего года взаимная торговля выросла на 56%, напомню, что если в прошлый год она сократилась на 37%, то сейчас рост у нас уже 56%, это 3,2 миллиарда долларов, практически мы достигли, почти что достигли предпандемийного уровня", - сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.Переговоры Путина с новым премьером Греции Кириакосом Мицотакисом прошли в среду в Сочи. Это первая встреча Мицотакиса в качестве премьер-министра с Путиным, с которым он встречался как лидер оппозиции в Афинах в 2016 году во время визита главы российского государства в Грецию.
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в мире, греция, владимир путин, россия, афины, кириакос мицотакис
16:42 08.12.2021 (обновлено: 16:53 08.12.2021)
Путин заявил о росте взаимной торговли России и Греции
Президент Путин заявил о росте взаимной торговли России и Греции на 56% за девять месяцев