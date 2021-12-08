https://ria.ru/20211208/torgovlya-1762790846.html

Путин заявил о росте взаимной торговли России и Греции

Путин заявил о росте взаимной торговли России и Греции - РИА Новости, 08.12.2021

Путин заявил о росте взаимной торговли России и Греции

Взаимная торговля России и Греции за 9 месяцев 2021 года выросла на 56%, и почти достигла допандемийного уровня, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:42

2021-12-08T16:42

2021-12-08T16:53

в мире

греция

владимир путин

россия

афины

кириакос мицотакис

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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Взаимная торговля России и Греции за 9 месяцев 2021 года выросла на 56%, и почти достигла допандемийного уровня, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом хотел бы с удовлетворением отметить, что российско-греческие связи не снижают оборотов и продолжают последовательно укрепляться по всем направлениям. В частности, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, за 9 месяцев текущего года взаимная торговля выросла на 56%, напомню, что если в прошлый год она сократилась на 37%, то сейчас рост у нас уже 56%, это 3,2 миллиарда долларов, практически мы достигли, почти что достигли предпандемийного уровня", - сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.Переговоры Путина с новым премьером Греции Кириакосом Мицотакисом прошли в среду в Сочи. Это первая встреча Мицотакиса в качестве премьер-министра с Путиным, с которым он встречался как лидер оппозиции в Афинах в 2016 году во время визита главы российского государства в Грецию.

https://ria.ru/20211208/otnosheniya-1762457430.html

греция

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в мире, греция, владимир путин, россия, афины, кириакос мицотакис