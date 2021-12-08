https://ria.ru/20211208/terakt-1762719572.html

СБУ заявила о предотвращении теракта в Черкасской области

СБУ заявила о предотвращении теракта в Черкасской области - РИА Новости, 08.12.2021

СБУ заявила о предотвращении теракта в Черкасской области

Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила теракт в одном из колледжей в Черкасской области, разоблачены два студента, которые угрожали расстрелять... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:54

2021-12-08T11:54

2021-12-08T11:54

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КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила теракт в одном из колледжей в Черкасской области, разоблачены два студента, которые угрожали расстрелять одногруппников, у них изъяли пистолеты."СБУ предотвратила совершение террористического акта в одном из колледжей в Черкасской области. В ходе следственно-оперативных действий разоблачены два студента, которые угрожали осуществить массовый расстрел одногруппников. У злоумышленников изъяты пистолеты", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным СБУ, двое студентов через запрещенную на Украине соцсеть "ВКонтакте" распространяли сообщения с фото- и видео материалами о планировании массового расстрела одногруппников. Также они призывали через соцсети присоединяться к их "преступной группе для физической расправы над сверстниками".Правоохранители провели обыски по местам жительства студентов и обнаружили два пистолета, компьютерную технику и средства связи, подтверждающие факт подготовки к теракту. Возбуждено дело по статье "террористический акт", санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.

https://ria.ru/20210906/arbalet-1748865098.html

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в мире, украина, черкасская область, служба безопасности украины