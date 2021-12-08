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СБУ заявила о предотвращении теракта в Черкасской области
СБУ заявила о предотвращении теракта в Черкасской области - РИА Новости, 08.12.2021
СБУ заявила о предотвращении теракта в Черкасской области
Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила теракт в одном из колледжей в Черкасской области, разоблачены два студента, которые угрожали расстрелять... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:54
2021-12-08T11:54
в мире
украина
черкасская область
служба безопасности украины
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КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила теракт в одном из колледжей в Черкасской области, разоблачены два студента, которые угрожали расстрелять одногруппников, у них изъяли пистолеты."СБУ предотвратила совершение террористического акта в одном из колледжей в Черкасской области. В ходе следственно-оперативных действий разоблачены два студента, которые угрожали осуществить массовый расстрел одногруппников. У злоумышленников изъяты пистолеты", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным СБУ, двое студентов через запрещенную на Украине соцсеть "ВКонтакте" распространяли сообщения с фото- и видео материалами о планировании массового расстрела одногруппников. Также они призывали через соцсети присоединяться к их "преступной группе для физической расправы над сверстниками".Правоохранители провели обыски по местам жительства студентов и обнаружили два пистолета, компьютерную технику и средства связи, подтверждающие факт подготовки к теракту. Возбуждено дело по статье "террористический акт", санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.
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в мире, украина, черкасская область, служба безопасности украины
11:54 08.12.2021
 
СБУ заявила о предотвращении теракта в Черкасской области

СБУ заявила о предотвращении расстрела студентов в колледже в Черкасской области

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила теракт в одном из колледжей в Черкасской области, разоблачены два студента, которые угрожали расстрелять одногруппников, у них изъяли пистолеты.
"СБУ предотвратила совершение террористического акта в одном из колледжей в Черкасской области. В ходе следственно-оперативных действий разоблачены два студента, которые угрожали осуществить массовый расстрел одногруппников. У злоумышленников изъяты пистолеты", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным СБУ, двое студентов через запрещенную на Украине соцсеть "ВКонтакте" распространяли сообщения с фото- и видео материалами о планировании массового расстрела одногруппников. Также они призывали через соцсети присоединяться к их "преступной группе для физической расправы над сверстниками".
Правоохранители провели обыски по местам жительства студентов и обнаружили два пистолета, компьютерную технику и средства связи, подтверждающие факт подготовки к теракту. Возбуждено дело по статье "террористический акт", санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.
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